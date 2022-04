Criptovalute: Bit2Me con Aws (Amazon) per promuovere startup

La piattaforma spagnola Bit2Me, ideatrice dell’utility token B2M e prima azienda riconosciuta dalla Banca di Spagna come fornitore di servizi di valuta virtuale, collaborerà con Amazon Web Services (Aws) per offrire Aws Activate alle startup di criptovalute che sviluppare i propri progetti con B2M. La cooperazione tra le due società aiuterà le startup a creare nuove soluzioni e prodotti all’avanguardia per il settore delle criptovalute e a crescere tecnologicamente. Inoltre, entrambe le società terranno eventi in Spagna per tutto il 2022 per attrarre e promuovere più startup del mondo delle criptovalute.

Aws Activate offre alle startup una serie di vantaggi, tra cui fino a 100.000 dollari in crediti Aws Activate, da utilizzare per piani di supporto e formazione con l’obiettivo di far crescere l’attività.

La collaborazione tra Aws e Bit2Me mira alle startup che lavorano con B2M, l’utility token creato da Bit2Me, per essere in grado di offrire una proposta di valore differenziale a titolari e utenti B2M. Bit2Me intende quindi accelerare lo sviluppo delle aziende emergenti che offrono vantaggi ai possessori di B2M. L’obiettivo è trasformare il token B2M in un riferimento mondiale sia per le migliaia di suoi possessori sia per i quasi 500.000 clienti in tutto il mondo che utilizzano i servizi disponibili sulla sua piattafor