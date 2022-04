Cirio: “Entro il 31 maggio quarta dose per 78mila piemontesi”

Entro fine maggio quarta dose per tutti gli over 80, i fragili e i soggetti tra i 60 e i 79 anni. Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita alla Rsa Carlo Alberto: “Abbiamo iniziato la scorsa settimana e ora possiamo ufficializzare l’avvio di questa nuova fase per la quale stiamo convocando 78.000 persone”.

“È bene che chi riceve il messaggio che stiamo inviando a tutti gli interessati si presenti al più presto per farsi vaccinare con il quarto richiamo – ha aggiunto Cirio – come sarebbe bene facessero anche le persone in attesa della terza dose. Senza aspettare l’autunno. È una questione di sicurezza personale e collettiva. Da quando è stato annullato lo stato d’emergenza abbiamo registrato delle defezioni, la gente si sente più sicura e poi è anche comprensibilmente stanca, ma non è ancora il momento di mollare la guardia. Non fare ora la terza o la quarta dose nelle situazioni per le quali sono indicate, rischia di inficiare il lavoro fatto fino qui”.