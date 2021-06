Calenda e l’alleanza con Lo Russo: “Solo se garantisce di non andare con M5s”

Carlo Calenda detta le sue regole per l’alleanza con il Partito Democratico a Torino nella corsa elettorale del candidato sindaco Stefano Lo Russo.

Il leader di Azione non si sbilancia ma stabilisce un punto fermo: “Ne stiamo discutendo ma voglio essere certo al 100% che non ci siano i 5Stelle”.

La scorsa settimana Lo Russo aveva incontrato a Roma il numero due di Azione Matteo Richetti che aveva chiuso le porte a ogni appoggio. Mentre ore Calenda apre ma alla condizione che non ci sia nessun tipo di alleanza con il partito di Appendino: “Per me questa è una questione dirimente – dice Calenda nel corso di un confronto milanese con il sindaco Giuseppe Sala – perché il M5S non solo sta esplodendo, ma ha espresso veramente il degrado della cultura politica di questo Paese”.