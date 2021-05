Zerocalcare, l’ultimo fumetto dedicato alla cancel culture

Ultimo fumetto di Zerocalcare pubblicato sul numero di Internazionale in edicola da venerdì 14 a giovedì 20 maggio.

Zerocalcare ha così presentato il nuovo fumetto: “Ciao sono settimane che avrei voluto rispondere a un sacco di discussioni sulla censura, la cancel culture, il politicamentecorretto, ma invece me so mozzicato le mani e ho contato fino a 103948373622 e al posto de scrive uno sbrocco sgrammaticato ho fatto sto fumetto di 27 pagine che esce domani in edicola su Internazionale.

Che magari è sgrammaticato uguale ed è pure una palla al cazzo, ma almeno mi ha dato il tempo e la calma di mettere in fila tutte queste cose che alla fine mi riguardano da vicino, visto che campo di fumetti scemi e ragionà su come si racccontano le storie, chi le racconta e con quali parole, è precisamente il lavoro mio.[Oh, mi rendo conto che sono temi di cui legittimamente a tanti e tante non frega un cazzo, però io de lavoro faccio questo, se facevo il benzinaro magari me appassionavo alle polemiche sul beccuccio delle pompe de benzina.]“