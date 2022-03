Verona, striscione degli ultras Curva Sud con le coordinate per bombardare Napoli

Fuori dallo stadio Bentegodi di Verona, dove oggi si giocherà la partita tra gli scaligeri e il Napoli è apparso un striscione firmato Curva Sud, settore degli ultras gialloblu, con la bandiera russa, ucraina e la scritta 40°50’N 14° 15’E, che non sono altro che le coordinate della città partenopea. Il messaggio, come in passato era accaduto per altri conflitti in cui ultras di opposte fazioni invitavano a bombardare i nemici storici, sarebbe quello proprio di segnalare Napoli un attacco. Gli ultras veronesi non si sono mai tirati indietro a certe provocazioni, diventate un loro segno di distinzione nel tempo