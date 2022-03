Il simbolo è quello del dente di lupo, il Wolfsangel, tra i colori della bandiera dell’Ucraina. Bastano poco più di dodici euro per farti arrivare a casa la maglietta del famigerato battaglione Azov, la milizia di matrice neonazista accusata dal 2014, durante la guerra nel Donbass, di torture e stragi di civili, tra cui dei bambini. Le magliette sono in vendita su Amazon, tra le recensioni negative di chi conosce il nome e la nomea di Azov. “Come da titolo, questa maglietta raffigura un simbolo neo nazista, e su Amazon non è permessa la vendita di tale simbologia se non sotto forma di libri storici o libri d’autore. Tale articolo dunque promuove un culto illegale in Italia“, scrive un utente Amazon. “È una tshirt che riporta sulla stampa un simbolo neo nazista – aggiungono – È come andare in giro con una svastica sul petto. Vergognosa“.