Tre bambini provenienti da Gaza verranno curati al Regina Margherita. Cirio: “Chiamiamolo Ospedale dei bambini  del mondo”

Tre bambini provenienti da Gaza saranno curati presso l’Ospedale infantile Regina Margherita. Una goccia in tanta sofferenza ma un segnale importante. Si tratta di un bimbo di 8 anni con lesioni multiple e ustioni da esplosione, accompagnato da padre e fratello, un bimbo di due anni con una rara malformazione congenita al cuore e una bambina di tre anni affetta da cardiopatia e immunodeficienza “I tre bambini insieme alle loro famiglie saranno accolti nell’ambito del Programma Food for Gaza” ha precisato Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita.

La missione ha avviato un ponte tra l’ospedale infantile Regina Margherita e i bambini di Gaza, tramite l’intermediazione delle forze diplomatiche dei sanitari israeliani e palestinesi. I tre bimbi fanno seguito ad altri sei arrivati in questi mesi da Gaza ed altri giunti in precedenza dall’Ucraina.

Prezioso Il supporto della rete di associazioni del terzo settore, in particolare UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) e Associazione Bambini Cardiopatici, che renderà possibile anche l’accoglienza delle famiglie dei bimbi in cura.

“Non è la prima volta che il sistema sanitario interviene per curare bambini che provengono da zone del morte martoriate dalla guerra e ora accogliamo fraternamente tre bimbi provenienti da Gaza che ci auguriamo, una volta curati, possano presto tornare a sorridere e a vivere in un contesto diverso da quello terribile dal quale provengono” è l’auspicio dell’assessore regionale Federico Riboldi.

“Il Piemonte è protagonista nell’accoglienza dei bambini malati e in fuga dalla guerra. Lo abbiamo fatto per i piccoli dell’Ucraina e ora per Gaza. Il nostro ospedale è un eccellenza internazionale e proporrà che si chiami Ospedale dei bambini del mondo“è il proposito del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio