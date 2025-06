Consigli utili per evitare furti durante l’estate

Con l’arrivo dell’estate, molti di noi approfittano per spostarsi: chi lavora da remoto raggiunge la famiglia al mare, altri si concedono weekend in mete turistiche o rientrano a casa dai genitori dopo mesi da fuori sede. Le città si svuotano lentamente… e i ladri lo sanno bene.

Ogni estate assistiamo a un aumento dei furti in appartamento ma possiamo proteggerci adottando piccoli accorgimenti quotidiani e sfruttare le tecnologie smart che abbiamo a disposizione. Ecco alcuni consigli utili che possono aiutarci a isolare la nostra abitazione, renderla meno attrattiva per i malintenzionati e proteggere i nostri oggetti più preziosi.

Beni al sicuro

Non lasciamo gioielli, contanti o documenti importanti sparsi per casa. Una cassaforte ben nascosta farà davvero la differenza. Sceglietene una a muro o da incasso, meglio se dotata di apertura digitale o a combinazione optando per soluzioni all’avanguardia come le cassette di sicurezza che danno modo di archiviare all’interno oggetti importanti provando a nasconderli agli occhi degli intrusi.

Attenzione alle condivisioni social

Lo sappiamo, è bello condividere tramonti, spiagge e aperitivi con gli amici online. Ma attenzione: evitiamo di pubblicare in tempo reale i nostri spostamenti, soprattutto se il profilo è pubblico. Meglio postare le foto al rientro o usare impostazioni che limitino la visibilità solo a persone fidate.

Un altro consiglio? Se avete contatti fidati che restano in città chiedetegli di dare un’occhiata all’abitazione ogni tanto. Basta svuotare la posta, aprire e chiudere le tapparelle e annaffiare i fiori per non far capire che l’abitazione è rimasta vuota.

La tecnologia è preziosissima

Oggi possiamo controllare l’immobile anche a chilometri di distanza grazie a videocamere smart, sensori di movimento e sistemi antifurto connessi al cellulare. Alcuni dispositivi simulano la presenza in casa facendo partire la musica a orari casuali. Se ne trovano di facili da installare che funzionano a batteria e che inviano in diretta notifiche al proprietario oltre ad emettere un allarme sonoro in caso di intrusioni.

Un aiuto in più? La domotica: programmando accensioni e spegnimenti di luci e mantenendo i contatori attivi l’immobile non sembrerà vuoto e farà desistere i ladri di appartamento.

Non può certo mancare un impianto d’allarme tradizionale; i più efficaci sono quelli direttamente collegati ad una centrale o ad un gruppo di sicurezza che possa intervenire a livello professionale. Si trovano ottimi abbonamenti ma è importante muoversi con un po’ di anticipo rispetto alle proprie vacanze.

Consiglio bonus: la polizza casa con garanzia furto

Ultimo suggerimento? Attivare una polizza casa che comprenda anche una tutela dai furti. Chiaramente non li eviterà, ma ci aiuterà ad intervenire con riparazioni di finestre e blindate o ottenere un rimborso secondo il massimale stabilito.

Se ne trovano di diverse tipologie, ciascuna con personalizzazioni differenti per andare incontro alle proprie esigenze. Prima di firmarne una, fate una chiacchierata con un consulente di fiducia per trovare la soluzione ad hoc per voi.

Prima di partire ricordiamoci di chiudere sempre porte, finestre, persiane e tapparelle. Controlliamo che balconi e terrazzi siano inaccessibili. E se abbiamo una scala in giardino, mettiamola al sicuro: sembra una banalità, ma spesso viene usata dai ladri per salire ai piani superiori.