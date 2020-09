Torino Sud, esplode il fenomeno delle occupazioni abusive. Magliano promette battaglia

“Situazione fuori controllo da Santa Rita a Mirafiori: quartieri presso i quali si stanno inoltre formando accampamenti diffusi di furgoni e camper: ne discuterò in Consiglio Comunale”. Silvio Magliano, capogruppo a Torino in Sala Rossa per i Moderati promette battaglia sulle occupazioni abusive.

Spiega Magliano: “Altro che “fenomeno trascurabile”, come più volte la Giunta cittadina ha provato a definirlo: i casi di occupazioni abusive si moltiplicano in città, concentrandosi soprattutto in Torino Sud, da Santa Rita a Mirafiori”.

“Occupazioni (andate “a buon fine” o sventate) si segnalano in corso Salvemini 25, in via Roveda 45 e in via Scarsellini 12. Proprio in corso Salvemini 25 si va formando un insediamento con camper e furgoni a fungere da abitazioni. Ho presentato oggi un’interpellanza sul tema in Consiglio Comunale”.

“L’Amministrazione cittadina, con il suo lassismo e con l’inefficacia dei suoi interventi, è la prima responsabile della situazione in corso. I Moderati, sia in Circoscrizione 2 sia in Consiglio Comunale, seguono da tempo la situazione. Ci aspettiamo risposte immediate a difesa di chi rispetta le regole e non si impossessa di appartamenti a scapito di altri cittadini che, invece, ne avrebbero titolo e diritto”, conclude Magliano .