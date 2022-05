Torino, nuove designazioni di Lo Russo per enti partecipati: Araldi presidente di Afc

Eccole le nuove nomine fatte dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo per gli enti participati del Comune. Per la presidenza Afc, la partecipata che gestisce i cimiteri torinesi è stato designato Andrea Araldi, revisore contabile ed esperto in amministrazione e management di impresa. Come amministratore delegato Carlo Tango, già vicepresidente di Amiat, come consigliere Beatrice Rinaudo, candidata con il centrodestra e figlia dell’ex pm figlia dell’ex pm Antonio Rinaudo e poi consulente per il Covid della Regione Piemonte. Per l’Associazione Urban Lab Marco Aimetti è stato indicato come consigliere. Aimetti è l’ex presidente degli architetti torinese e membro del Consiglio nazionale della categoria. Per 5T Martina Giombini. Entrano nei Cda, come rappresentanti della Città Elena Actis per l’Associazione Hydroaid e per il Polo del 900 Alberto Sinigaglia, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti in Piemonte. Sul nomine critiche dal capogruppo M5S Andrea Russi che attacca in particolare la nomina di Rinaudo, che il pentastellato definisce “una vera chicca” aggiungendo “non voglio nemmeno immaginare come siano arrivati a questa nomina. Forse, se non li sentite fare opposizione al sindaco, adesso potete immaginare il perché”.