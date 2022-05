Torino, investito muore in tangenziale mentre cambia ruota

Incidente mortale sulla tangenziale di Torino all’altezza di La Loggia. Vittima un automobilista 76enne, che è stato investito da un camion dopo essersi fermato in una piazzola di sosta per sostituire una gomma. A bordo della sua auto, una Ford Escort, c’era anche la moglie che non ha riportato ferite Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e l’elisoccorso del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.