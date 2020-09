Scanderebech “impossibile guidare ai 20 Km”, Carretto: “Lei è pericolosa. Butti la patente e tiri lo sciacquone”

“Butti la patente e tiri lo sciacquone perché lei è pericolosa”. Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle a Torino, Damiano Carretto replica così all’intervento della collega dell’opposizione in Sala Rossa Federica Scanderebech, che aveva evidenziato che è praticamente impossibile guidare nei controviali torinesi dopo la decisione di mettere il limite dei 20 chilometri all’ora, per incentivare l’uso delle biciclette e dei monopattini.

Carretto difende la mobilità dolce, ma non usa parole altrettanto dolci per rispondere a Scanderebech. “Se lei non riesce a rispettare i limiti è pericolosa, quindi prenda la patente, la butti e tiri lo sciacquone”.

Replica Federica Scanderebech: “Lei non offende me, ma sta offendendo tutti i torinesi che ritengono inutile il limite”.