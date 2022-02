Per l’intervento al cuore del bambino vogliono solo sangue No Vax. Deciderà un giudice

“Per nostro figlio vogliamo solo sangue No Vax”. Un famiglia del Modenese ha rifiutato trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid, in quando No Vax, per il loro figlio ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per un delicato intervento chirurgico. Qualche settimana fa la famiglia aveva fatto sapere ai medici bolognesi la loro decisione, pretendendo che il sangue arrivasse solo da persone non vaccinate. Non solo. La famiglia aveva lanciato in chat No Vax l’appello per cercare dei volontari in immunizzati pronti a donare il proprio sangue. Ma a questa decisione si è opposto il Sant’Orsola, in accordo con il centro trasfusionale, seguendo così i protocolli che garantiscono la sicurezza dei pazienti. La famiglia si è così rivolta a degli avvocati e il caso è finito in tribunale e un giudice tutelare dovrà decidere se ha ragione la famiglia o l’ospedale.