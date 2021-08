No Green Pass, ecco il volto di chi ha picchiato il giornalista di Repubblica

L’immagine arriva da un fermo immagine del video girato dal giornalista di Repubblica e del Gruppo Gedi, picchiato, dopo essere stato minacciato durante una manifestazione ‘No Green pass’ a Roma.

Francesco Giovannetti viene pestato dopo che gli era stato detto “vattene o ti taglio la gola”. Il giornalista è stato poi trasporto in ospedale.

“Mi ha colpito alla faccia con 4-5 cazzotti – racconta Francesco Giovannetti – dopo avermi minacciato. Non mi lasciava andare, ma per fortuna erano presenti agenti della polizia che sono intervenuti. Ero lì da cinque minuti, ho chiesto a un gruppetto di persone se avevano voglia di parlare – aggiunge il giornalista- di rispondere a delle domande. Mi hanno chiesto per chi scrivessi e hanno iniziato a criticare Repubblica, ma in maniera civile. Solo poi quest’uomo, non so chi fosse o che ruolo avesse, si è girato, ha mimato il gesto di sgozzarmi, ha detto “ti taglio la gola se non te ne vai” e quando gli ho chiesto se stesse minacciando mi ha aggredito e colpito”.

Gli altri manifestanti si sono dissociati dall’azione violenta e hanno chiesto scusa al giornalista.