Nell’ottica di Dio Padre forse non c’è bisogno di fare il coming out

Diretta facebook sulla pagina facebook Biblioteca Arduino @bibliomonc



Quinto appuntamento di una rassegna di approfondimenti mensili a cura di Agedo (Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+)sui principali aspetti relativi alle varianze percepite, in termini di identità, orientamento, espressione di genere. Dialogano il teologo Franco Barbero, animatore di comunità cristiane di base, don Gianluca Carrega, responsabile della pastorale per le persone lgbt della diocesi di Torino, ed Elena Vigna dell’associazione Agedo e credente della comunità Équipe Notre–Dame che coordina. Introduce l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo.

Organizza Agedo in collaborazione con l’Ufficio Cultura e con la Biblioteca civica Arduino. Gli incontri sono a cadenza mensile fino a maggio (prossimo appuntamento: 28 marzo 2022) e daranno voce al vasto mondo della transessualità, del transgenderismo e della varianza di genere.

“Sosteniamo con partecipazione e rispetto i percorsi di crescita di tutti. Siamo convinti che ci sia ancora molto da fare per arginare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale – spiega l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo – Gli strumenti e le azioni messi in campo sono diversi, ma partono tutti dal lavoro di rete con molte Regioni ed enti locali che portiamo avanti avendo aderito nel 2016 alla rete Re.A.dy, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Ricordo che il contrasto all’omolesbobitranfobia e a ogni forma di discriminazione è sempre un tema centrale nella nostra programmazione culturale e sui nostri social. In presenza e sulla pagina fb della Biblioteca Arduino (che da 3 anni e’ Punto Informativo cittadino sulle Pari opportunità e Punto Antidiscriminazione istituito ufficialmente dalla Regione Piemonte) postiamo tutti i giorni nuovi contenuti e input per il contrasto all’hate speech”.