Morto Silvano Girotto, Frate Mitra che fece catturare i fondatori Br Curcio e Franceschini

E’ morto a Torino Silvano Girotto, frate Mitra, che l’8 settembre 1974 fece catturare dai carabinieri del generale Dalla Chiesa i fondatori delle Brigate Rosse Renato Curcio e Alberto Franceschini. Aveva 83 anni è un male incurabile. Lo ha reso noto l’agenzia stampa ANSA.

Originario di Caselle Torinese, ex legionario ed ex frate francescano missionario in America Latina, combatté come guerrigliero in Cile, negli anni Settanta, e fu oppositore del dittatore Augusto Pinochet. Tornato in Italia, avvicinò le Brigate Rosse, pur non entrando nelle loro fila, e collaborò con i carabinieri alla cattura Curcio e Franceschini, fondatori e capi storici dell’organizzazione terroristica. Dopo il loro arresto rinunciò a ogni tipo di protezione e nel 1978 testimoniò spontaneamente contro le Brigate Rosse nel processo a Torino. Era sposato con una donna boliviana, aveva due figlie.