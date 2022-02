Moncalieri aderisce alla nona edizione di Just the Woman I am

Fervono i preparativi per domenica 6 marzo 2022, quando avrà luogo la nona edizione di JUST THE WOMAN I AM, l’evento in rosa più atteso dell’anno. Una giornata di sport, cultura, divertimento e solidarietà a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.

La manifestazione, patrocinata da MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle principali istituzioni, da 8 anni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5km non competitiva e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere, si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Festa della Donna.

La manifestazione è organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Partendo dalla Città della Mole, il fiume rosa di JTWIA ha toccato quasi tutta l’Italia e non solo, rafforzando di anno in anno il legame tra il sistema universitario italiano, il mondo associazionistico e la cittadinanza, all’insegna del bene (e del benessere) comune.

A latere dell’evento torinese in piazza San Carlo, JUST THE WOMAN I AM sarà in versione “virtual” anche a Moncalieri. Nello stesso pomeriggio, alle 16, sarà infatti possibile ritrovarsi al parco delle Vallere, per un momento a metà tra flash mob simbolico e camminata. Il percorso accreditato è in via di definizione. Bisognerà solo accreditarsi tramite la piattaforma JTWIA, dando così il proprio pieno sostegno anche economico alle finalità dell’evento (offerta libera a partire da un minimo di € 20,00, info e iscrizioni su https://jtwia.org/iscrizione-singoli/). Il Comune di Moncalieri e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese hanno concordato di stampare 20 magliette JTWIA con i loro loghi. Verranno date a coloro che, autonomamente e liberamente, sceglieranno le Vallere per fare la camminata. Chi sceglie le Vallere potrà collegarsi in diretta con l’evento principale a Torino, e postare sui social della manifestazione le foto della camminata.

“Siamo molto lieti di ospitare per la prima volta questo importante evento a Moncalieri, in un luogo simbolo come il parco delle Vallere – sottolinea soddisfatta Laura Pompeo, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità di Moncalieri, vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della Biosfera Collina Po (Mab Unesco) e consigliera dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese – Sarà un momento di coinvolgimento, un modo per dimostrare l’affetto e l’interesse della città per Just The Woman I Am e per i temi che porta avanti, e che sono poi anche i nostri, dall’inizio del nostro mandato. Sia per le moltissime azioni di sensibilizzazione e stimolo in direzione del superamento degli stereotipi di genere e per il supporto fattivo a situazioni di disagio e difficoltà vissute dalle donne, sia in termini di centralità culturale data al verde e al paesaggio con “Moncalieri Città nel Verde”. Tengo a ringraziare Cus Torino per averci coinvolti e per il fitto e costruttivo dialogo che ha accompagnato la nostra partecipazione come Città. Grazie all’Ente Parco per aver accolto la nostra proposta e aver condiviso il percorso!”.

“Just The Woman I Am è un evento di forte richiamo anche a livello internazionale e siamo felici di trovare una forte sintonia su queste tematiche anche con la Città di Moncalieri, da sempre molto propositiva in materia di Pari Opportunità – dichiara Riccardo D’Elicio, presidente del CUS-Centro Universitario Sportivo torinese – Dobbiamo riuscire a coinvolgere maggiormente la parte giovanile perché sono il nostro futuro. E’ un evento che deve avvicinare la nostra società a nuove tematiche: è legato alle donne ma coinvolge anche gli uomini perché solo così avremo una società migliore”.

Commenta Roberto Saini, presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese: “Abbiamo accolto con piacere un’iniziativa pregevole come JTWIA alle Vallere. Il nostro parco è un luogo ideale per iniziative anche simbolicamente rilevanti come questa, a maggior ragione quando veicola messaggi fondamentali, come l’importanza dello sport e di una vita a contatto con la natura a livello di prevenzione e salute della donna. Ogni passo fatto sui nostri percorsi è una finestra aperta verso la consapevolezza che gli alberi e il verde sono ingredienti indispensabili nella vita e nell’equilibrio delle persone”.

In continuità con l’evento di domenica 6, la settimana continuerà in rosa con le proposte dell’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, in primis un concerto dedicato alla Festa della Donna. L’appuntamento è doppio, martedì 8 marzo alle ore 17,30 nella Biblioteca civica Arduino (via Cavour 31). Nella sala conferenze l’associazione Ala-Artisti Liberamente Associati propone Voci di donna, concerto con Giangi Parigini, Maria Norina Liccardo e Valeria Quarta. Sempre alle 17,30, e sempre in biblioteca, il nuovo coloratissimo Anfiteatro Millecolori accoglie invece i bimbi dai 2 ai 6 anni per le letture ad alta voce del martedì, curate da Culturalpe e dedicate stavolte ad Avventure di eroine coraggiose. Ingresso libero ad entrambi gli appuntamenti, per le letture è richiesta la prenotazione (tel 0116401600).