Meloni smentisce Marrone: si schiera con l’Ucraina, mentre l’assessore sosteneva attivamente i filorussi

Il capo smentisce Maurizio Marrone. L’assessore regionale piemontese di Fratelli d’Italia, da sempre in prima linea in difesa del Donbass viene oggi contraddetto dal presidente di Fdi Giorgia Meloni che si schiera con l’Ucraina. “Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale”, Lo scrive su Facebook Meloni. E Maurizio Marrone? Al momento nessun tweet o post sull’argomento. Ma l’assessore non ha mai nascosto le sue simpatie e il suo sostengo al progetto di Putin di annettere le regioni dell’Ucraina dell’Est alla Russia. Addirittura nel 2016 ha contribuito all’apertura di un centro di rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk in Italia, proprio a Torino. Di cui lui era presidente.