Perché un intonaco nuovo si sfoglia dopo due inverni, mentre uno identico regge dieci anni sulla facciata accanto? Raramente la differenza sta nel materiale in sé: dipende da come supporto, strati, dettagli di posa e manutenzione lavorano insieme sotto pioggia, gelo, sole e sbalzi termici. È questo l’insieme che andrebbe valutato prima di scegliere, non la sola scheda tecnica del prodotto.

Resistenza agli agenti atmosferici: cosa significa davvero

Impermeabilità, idrorepellenza e traspirabilità sono proprietà diverse e spesso confuse tra loro. Un materiale impermeabile blocca il passaggio dell’acqua; uno idrorepellente ne rallenta l’assorbimento superficiale senza impedire al supporto di respirare; uno traspirante lascia uscire il vapore acqueo prodotto all’interno dell’edificio. Un sistema esterno efficace, in molti casi, deve bilanciare tutte e tre queste caratteristiche a seconda del punto in cui si trova, non massimizzarne una sola.

Un materiale che supera bene i test di laboratorio può comportarsi diversamente in cantiere se il supporto non è compatibile, se manca un dettaglio che allontana l’acqua o se la manutenzione prevista non viene fatta. Davanti a una scheda tecnica, la domanda utile non è solo se il materiale resiste alla pioggia, ma se il sistema nel suo insieme è coerente con il contesto in cui verrà installato e con i controlli possibili nel tempo. Un prodotto appena posato mostra quasi sempre il comportamento migliore nelle prime fasi; il giudizio che conta riguarda quanti cicli di stress climatico il sistema riesce ad assorbire prima di mostrare segnali osservabili di cedimento.

In breve: la checklist da seguire prima di scegliere i materiali

Prima di entrare nei dettagli tecnici, ecco i punti che un proprietario, un amministratore di condominio o un tecnico dovrebbero verificare in ogni intervento su facciate, coperture o pavimentazioni esterne. Sono criteri verificabili, non claim commerciali da dare per buoni:

Qual è l’agente atmosferico che, nel caso specifico, sembra pesare di più: gelo, salsedine, piogge intense, escursione termica

Se il sistema scelto è pensato per allontanare l’acqua o rischia di trattenerla negli strati interni

Come sono risolti i punti singolari del progetto: giunti, raccordi, soglie, gocciolatoi

Se esiste compatibilità dichiarata tra i materiali dei diversi strati, non solo tra prodotto e supporto

Se ci sono certificazioni o classi prestazionali verificabili, non solo indicazioni generiche da catalogo

Quale manutenzione richiede realisticamente il sistema, e con quale frequenza

Quali segnali precoci vanno monitorati nel tempo: efflorescenze, cavillature, rigonfiamenti, piccoli distacchi

Chi ha posato il sistema e con quali competenze documentabili

Quale documentazione tecnica il fornitore mette a disposizione prima dell’acquisto, e dove reperirla senza rincorrerla a lavori già avviati

Leggere l’edificio prima di scegliere i materiali

Prima di decidere quale sistema adottare, conviene osservare l’edificio con occhio critico, senza affidarsi a generalizzazioni per macro-zona. Orientamento, ombreggiamento, altitudine e vicinanza al mare incidono sul tipo di stress climatico subito, ma restano elementi da verificare caso per caso insieme a un tecnico, più che criteri da applicare in automatico sulla base della sola collocazione geografica.

Alcuni punti dell’edificio tendono comunque a essere strutturalmente più esposti: zoccolature a contatto con il terreno, cornicioni e balconi sporgenti, davanzali e soglie dove l’acqua piovana può accumularsi. Una diagnosi visiva fatta camminando intorno all’edificio aiuta a individuare segnali prima che diventino problemi strutturali: aloni di umidità, cavillature diffuse, piccoli distacchi agli angoli, efflorescenze superficiali. Sono, in sostanza, i punti di rottura più frequenti del sistema facciata.

Punti di rottura ricorrenti: segnale, causa, decisione

Un caso ricorrente riguarda i balconi con giunto perimetrale sigillato: dopo qualche inverno compare un alone di umidità proprio lungo il bordo, vicino al raccordo tra pavimentazione e parete. Il segnale, in questi casi, non indica quasi mai un problema di impermeabilizzazione diffusa, ma un sigillante che ha perso elasticità o uno scarico che non smaltisce più a sufficienza. La decisione operativa corretta è far verificare pendenze e tenuta del giunto prima di richiudere tutto con una nuova pavimentazione: coprire il sintomo senza risolvere la causa tende solo a rimandare il problema di una stagione.

Una cavillatura diffusa sull’intonaco può indicare un’incompatibilità tra supporto e finitura scelta: va fatta verificare da un tecnico prima di ridipingere sopra, perché una nuova mano su un supporto non risolto tende a riproporre lo stesso difetto. Un distacco agli angoli di una facciata, infine, può derivare da uno shock termico o da un movimento differenziale tra materiali: qui la verifica utile riguarda la presenza di giunti di dilatazione adeguati, prima di limitarsi a un rattoppo estetico.

Materiali minori ma non meno critici: dove reperirli prima dell’ordine

Alcuni elementi legati alla gestione delle acque superficiali — caditoie, sifoni, pozzetti — pesano meno nel budget complessivo di un intervento, ma incidono direttamente sulla capacità del sistema di allontanare l’acqua da zone sensibili come terrazzi, passi carrai e cortili. Tra i prodotti in evidenza su EINSIDE , piattaforma di vendita di materiale edile online rivolta a privati e partite IVA, compaiono ad esempio una caditoia in ghisa di classe D400 e un sifone in polipropilene per griglie: componenti minori rispetto a un sistema a cappotto o a un manto impermeabilizzante, ma comunque parte della catena che decide se l’acqua viene smaltita correttamente o ristagna.

Il sito indica tra i propri punti di forza consegne rapide e professionisti certificati, oltre a una sezione di domande frequenti da consultare prima dell’ordine. Per chi deve rispettare tempi di cantiere stretti, avere questi riferimenti a disposizione prima di procedere aiuta a ridurre errori di scelta quando il materiale è già stato posato e tornare indietro costa più tempo che partire con la verifica giusta.

Cappotto termico: la certificazione che fa la differenza

I sistemi a cappotto, tecnicamente noti come ETICS, meritano un discorso a parte perché la loro durabilità dipende da una valutazione tecnica che riguarda l’intero sistema, non il singolo componente. L’ETA, European Technical Assessment, è il documento che descrive nel dettaglio le prestazioni dichiarate di un sistema costruttivo complesso come il cappotto. Non è l’unico elemento da verificare prima di un intervento, ma resta il riferimento chiave per distinguere un sistema effettivamente valutato nel suo insieme da una combinazione di componenti assemblati senza una verifica congiunta.

In Italia la maggior parte dei sistemi a cappotto ha ottenuto l’ETA sulla base dell’ETAG 004; dal 2021 i nuovi rilasci avvengono sulla base dell’EAD 040083-00-0404, un documento più recente che non invalida i certificati precedenti — un sistema già certificato tramite ETAG 004 resta a norma e utilizzabile. L’ETA viene rilasciata da un Technical Assessment Body appartenente all’organizzazione europea EOTA, su richiesta del produttore: in Italia questo ruolo è svolto dall’ITC CNR di San Giuliano Milanese. Un controllo utile prima di affidarsi a un sistema è confrontare l’elenco componenti riportato nell’ETA con quelli effettivamente forniti o posati in cantiere: se la combinazione non coincide, il sistema non gode delle stesse evidenze prestazionali di un kit valutato nel suo complesso.

Accanto alla valutazione del prodotto esiste quella delle competenze di chi lo posa. La norma UNI 11716:2018, pubblicata a giugno 2018, definisce due livelli di figura professionale per gli installatori di cappotto termico: installatore base e installatore caposquadra. La progettazione, dal canto suo, dovrebbe seguire le indicazioni della UNI/TR 11715:2018. Chiedere al fornitore o all’impresa se questi riferimenti sono rispettati è un modo concreto per distinguere un’offerta solida da una generica, soprattutto quando si legge il claim professionisti certificati senza ulteriori precisazioni: vale la pena chiedere a quale norma e a quale livello si riferisce esattamente la squadra incaricata.

Marcatura CE e documentazione tecnica: cosa chiedere

Per i sistemi a cappotto non esiste, al momento, una norma armonizzata europea dedicata: la marcatura CE resta un processo volontario deciso dal singolo produttore. Nei sistemi ETICS che hanno ottenuto l’ETA, la marcatura CE è generalmente collegata al sistema nel suo complesso secondo il percorso previsto dalla valutazione tecnica, non al singolo componente isolato. Il documento da richiedere resta quindi l’ETA di sistema, insieme alla documentazione di marcatura CE collegata esplicitamente a quel kit, affiancata dalla verifica che la posa sia stata eseguita da personale con competenze certificate secondo la UNI 11716:2018.

Un dettaglio utile per leggere correttamente questi documenti riguarda il loro ciclo di vita: quando un EAD viene citato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il testo finale diventa disponibile per il download e gli ETA successivi vengono emessi sulla base di quella versione. Una versione più recente sostituisce quella precedente, ma un ETA emesso su una versione nel frattempo sostituita resta valido finché non cambia il metodo di valutazione tecnica sottostante: una distinzione utile per chi deve interpretare la data di un certificato senza farsi confondere dal solo nome del documento citato.

Per gli altri materiali da costruzione destinati all’esterno, la scheda tecnica e la dichiarazione di prestazione legata alla marcatura CE restano i documenti di riferimento da richiedere al fornitore. Le proprietà dichiarate variano da prodotto a prodotto e andrebbero lette insieme alle indicazioni di posa fornite dal produttore: una prestazione certificata in laboratorio non basta se il dettaglio costruttivo è sbagliato.

Metalli e fissaggi in esterno: un dettaglio da non sottovalutare

Zincatura, acciaio inox e alluminio possono comportarsi in modo diverso a seconda dell’ambiente di esposizione e del contatto con altri metalli: è un aspetto tecnico da affrontare con un progettista quando si scelgono fissaggi e accessori per esterno, in particolare dove il rischio di corrosione appare più concreto. Un’ispezione periodica di grondaie, scossaline e staffe esposte resta un controllo semplice per intercettare segnali di corrosione prima che il problema si estenda a elementi più difficili da sostituire.

Chi fa cosa in cantiere: ruoli e tracciabilità delle decisioni

Molti problemi di durabilità non nascono da un materiale scadente, ma da un passaggio di responsabilità non chiaro tra chi decide, chi progetta e chi posa. In un intervento su facciata o copertura, il proprietario o l’amministratore di condominio stabilisce priorità e budget; il tecnico incaricato redige il capitolato e verifica la compatibilità dichiarata tra i materiali; l’impresa esecutrice applica i dettagli costruttivi e fornisce le dichiarazioni di conformità; il fornitore mette a disposizione la documentazione tecnica necessaria a motivare ogni scelta.

Un punto spesso trascurato riguarda la gestione delle eccezioni: se durante la posa emerge un supporto diverso da quello previsto, chi decide la variante e come viene documentata? Un verbale di cantiere con foto e scheda tecnica aggiornata, per quanto elementare, è ciò che consente di ricostruire le decisioni prese in caso di contestazioni successive in garanzia. È un presidio minimo, ma spesso assente proprio dove servirebbe di più.

Sintesi operativa

Riassumendo i criteri più operativi: quale agente atmosferico pesa di più nel contesto specifico; se il sistema allontana l’acqua o rischia di trattenerla; se i punti singolari sono stati risolti con attenzione; quale manutenzione richiede realisticamente il sistema scelto; e quale affidabilità documentale offre il fornitore. Trattare questi elementi come punti di rottura potenziali, da verificare uno a uno prima dell’ordine, è ciò che distingue un intervento duraturo da uno che mostra i primi segnali di cedimento dopo pochi inverni.

Domande frequenti

Che cos’è la certificazione ETA per un sistema a cappotto termico?

È una Valutazione Tecnica Europea che descrive le prestazioni dichiarate di un sistema costruttivo, rilasciata da un ente tecnico riconosciuto dall’organizzazione europea EOTA. Per il cappotto è il riferimento principale per verificare che i componenti siano stati valutati insieme come sistema, non semplicemente assemblati in cantiere.

Qual è la differenza tra ETAG 004 ed EAD 040083-00-0404?

Sono i due documenti di riferimento per la certificazione dei sistemi a cappotto: l’ETAG 004 è stato per anni lo standard principale, mentre dal 2021 i nuovi ETA vengono rilasciati sulla base dell’EAD 040083-00-0404. Un sistema certificato con il documento precedente resta comunque valido.

Un sistema a cappotto certificato ETA deve avere anche la marcatura CE?

Nei sistemi ETICS che hanno ottenuto l’ETA, la marcatura CE è generalmente legata al sistema completo secondo il percorso previsto dalla valutazione tecnica. Va però ricordato che per il cappotto non esiste una norma armonizzata dedicata: il processo resta volontario, quindi vale la pena chiedere la documentazione di marcatura CE riferita esplicitamente al kit, non al singolo componente.

Quali norme UNI servono per progettazione e posa del cappotto?

La UNI/TR 11715:2018 riguarda la progettazione, mentre la UNI 11716:2018 definisce la certificazione professionale degli installatori, distinguendo tra installatore base e installatore caposquadra. Richiedere evidenza scritta di entrambi i riferimenti aiuta a valutare la solidità di un’offerta.

Chi rilascia l’ETA e a quale ente ci si rivolge in Italia?

L’ETA viene rilasciata da un Technical Assessment Body appartenente all’organizzazione europea EOTA; in Italia questo ruolo è svolto dall’ITC CNR di San Giuliano Milanese. Verificare che l’ente citato in un documento ETA corrisponda effettivamente a un TAB riconosciuto è un controllo rapido ma utile.

Come si verifica che i materiali del cappotto siano certificati come sistema e non solo assemblati?

Occorre confrontare l’elenco componenti riportato nell’ETA con quelli effettivamente forniti o posati in cantiere: se la combinazione non coincide, il sistema non gode delle stesse evidenze prestazionali di un kit valutato nel suo insieme. Il controllo vale la pena farlo prima dell’ordine, non a lavori conclusi.