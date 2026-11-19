Ma quanto mi dispiace per Corrado Augias” commenta Maurizio di Chivasso. “Ho imparato tanto dai suoi programmi” ricorda Clara, pensionata ospedaliera. “Ho sempre guardato i suoi programmi. La sua descrizione dell’entrata a Roma degli americani è memorabile. La fame gli stenti degli italiani l’ha vissuta da bambino e ci rimane il suo lavoro. Riposa in pace amico Corrado”, è il commento di Anastasio artigiano torinese.

E’ un coro unanime di sorpresa e profondo dispiacere quello che accompagna la scomparsa di Corrado Augias. Il giornalista, scrittore, ideatore di programmi televisivi , colto, dai toni pacati è scomparso a 91 anni. Un coro che unisce persone dai percorsi politici e culturali più diversi.

Il suo garbo non era da confondere con arrendevolezza, infatti sul piano dei valori e’ stato sempre quanto mai fermo sui principi della Costituzione, della libertà e della democrazia come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella. L’ultima sua battaglia era stata sul fine vita per risparmiare sofferenze a chi spesso a anche perso la propria autonomia.

Augias aveva una capacità critica e di approfondimento che rendeva i suoi programmi culturali e le sue comunicazioni quanto mai coinvolgenti, nonostante la complessità dei temi affrontati. Un approccio in cui ha sempre esaltato il confronto con i suoi interlocutori che ascoltava con attenzione , curiosità e rispetto.

Augias ha attraversato i quasi un secolo di storia riletto e vissuto da uomo libero, fermo sui suoi valori e alla sua passione civile

Pur essendo laico e ateo fu sempre quanto mai attento su temi complessi di filosofia, arte e religiosi , sia nei suoi libri, caratterizzati da una straordinaria ricostruzione storica e del pensiero dell’epoca , che nel confronto con esponenti di primo piano come il cardinale Zuppi e il teologo Vito Mancuso. Incontri in cui si definiva “uomo spirituale”.

Il suo garbo coinvolgente, in cui non mancava una componente autoironica, pur toccando spesso temi storici, aveva sempre una proiezione sul presente. Questo era evidente nelle sue interlocuzioni con i soggetti più vari, non necessariamente legati ad ambienti accademici, con una straordinaria capacità di ascolto e dialogo.

La simpatia e l’ammirazione verso questa persona non ha confini tanto che anche Fiorello lo ha ricordato citando una frase in cui emerge il suo spirito saggio e autocritico sulla comprensione della vita.

Vatican News lo definisce un “non credente in dialogo”, capace di affrontare molte questioni centrali del cristianesimo, con un approccio laico, critico e razionalista verso la Chiesa e i suoi insegnamenti morali.

Un uomo libero, colto, capace di ascoltare tutti con rispetto, curiosità e senso del dubbio, che ci mancherà.