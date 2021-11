Loghi auto con stelle

L’immagine di una o più stelle nel logo delle aziende automobilistiche può essere trovata in molti paesi. Inoltre, queste forme geometriche sono varie per forma e numero di raggi. Diamo un’occhiata ai 5 marchi più popolari con le stelle.

Mercedes-Benz

Una stella a tre raggi racchiusa in un cerchio è un logo abbastanza riconoscibile appartenente all’azienda Mercedes-Benz. Vedendo un badge simile su un’auto, capisci che il conducente e i passeggeri sono a loro agio, comodi e affidabili. La qualità e il prestigio tedeschi sono sempre al top.

L’immagine di una stella a tre punte è apparsa nel 1909. I tre raggi rappresentano i tipi di motori sviluppati da Daimler all’epoca – per automobili, navi e aerei. Il cerchio del timone è stato registrato da Karl Benz nel 1903. Quando le due società si fusero nel 1926, dovettero unire i due loghi in uno, ottenendo l’immagine che tutti conosciamo oggi.

Alcuni esperti automobilistici affermano che ciascuno dei raggi della stella sull’emblema indica una persona specifica: il designer Wilhelm Maybach, il console austriaco Emil Jellinek e la sua amata figlia Mercedes. Ad ogni modo, negli ultimi 100 anni, il logo non è cambiato, è stato solo leggermente modernizzato.

Subaru

I giapponesi hanno deciso di anticipare tutti e hanno raffigurato sul loro logo non una, ma 6 stelle contemporaneamente. Le stelle a quattro punte sono racchiuse in un ovale blu con bordo cromato. Quello che viene spostato a sinistra è il più grande in termini di dimensioni.

Le stelle sull’emblema non si trovano per caso, perché il nome Subaru è preso in prestito da un oggetto celeste: l’ammasso M45 nella costellazione del Toro. Il numero di elementi nel logo indica la società madre Fuji Heavy Industries e le 5 aziende automobilistiche più piccole che si sono fuse in essa. La fusione risale al 1953.

Polestar

Le persone con scarsa immaginazione dovranno lavorare sodo per immaginare la stella a quattro raggi del logo dell’azienda svedese-cinese Polestar. Ma per quelli noiosi, l’indizio è nel nome del marchio stesso, perché star, tradotto dall’inglese, significa solo una stella.

Polestar è una consociata del Gruppo Volvo che produce auto sportive stradali.

Western Star

Il nome del produttore di camion è tradotto in russo come “stella occidentale”. In effetti, il logo dell’azienda con sede a Portland presenta una figura geometrica a cinque punte sullo sfondo della lettera W.

Questa è una produzione congiunta americano-tedesca, poiché la casa automobilistica include Daimler Trucks North America, che è una sussidiaria del marchio tedesco Daimler AG.

Englon

I cinesi non sono rimasti lontani dalla dipendenza dalle celebrità, lanciando il marchio Englon di veicoli in stile britannico nel 2010. La società era precedentemente chiamata Shanghai Maple.

Lo stemma è realizzato nel rispetto di tutte le regole araldiche. Nella metà sinistra del cerchio sono inscritte sei stelle, tre delle quali sono più grandi.

Nel 2013, Geely ha acquistato il marchio The London Taxi Company, quindi un emblema luminoso simile ora può essere visto sulle auto di questo marchio.

Ci sono altri loghi di stelle nel mondo automobilistico. Ma abbiamo scelto per te la TOP-5.