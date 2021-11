Lo Russo e Cirio: i dossier centrali per il rilancio di Torino e Piemonte

Attrarre risorse e attori di sviluppo, investire in salute, cultura e grandi eventi. Sono questi alcuni dei punti cardine per Alberto Cirio e Stefano Lo Russo. Il governatore del Piemonte e il sindaco di Torino si sono incontrati oggi per un primo colloquio dopo aver entrambi ribadito l’interesse a collaborare per il bene del territorio.

Per il primo cittadino di Torino nell’incontro si sono affrontati “numerosi temi che riguardano la Città di Torino e la Regione. Numerosi sono gli argomenti: le risorse stanziate per sviluppo e crescita in ambito automotive, aerospazio, idrogeno e le tante opportunità offerte dal trasferimento tecnologico. Sono tutte scelte da fare insieme, per il bene della comunità.Inoltre serve un confronto sulle politiche sanitarie, sulle case della salute a Torino. E ancora: trasporti, promozione territoriale, cultura e grandi eventi”.

Insomma un clima di vera e propria concordia istituzionale su cui Lo Russo non manca di fare una precisazione: “Oggi abbiamo avviato il confronto, non vuol dire essere d’accordo su tutto, ma piuttosto applicare un metodo di lavoro”.