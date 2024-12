L’importanza del web per avere successo nella propria attività

La diffusione di internet ha rivoluzionato le leggi del mercato in tutti i campi. Infatti, non c’è attività commerciale al giorno d’oggi che non utilizzi il web per promuoversi e farsi conoscere alla ricerca di nuovi clienti.

Facile da comprendere: pensiamo alla nostra vita quotidiana. Per quante cose ci troviamo a navigare tra motori di ricerca e siti? Quando abbiamo bisogno di un servizio o di un prodotto la prima cosa che facciamo è una ricerca su internet, per verificare offerte, consigli e recensioni. Senza contare che proprio il mercato dell’e-commerce è quello più cresciuto negli ultimi anni. Nel solo 2024 la spesa degli italiani online è pari a quasi 59 miliardi di euro, un trend in aumento del sei per cento rispetto al 2023.

Insomma, il commercio digitale è un motore di crescita sempre più importante nel panorama attuale. Che tuttavia non può essere approcciato in un’ottica di “fai-da-te”. Infatti, in un web quanto mai competitivo e performante è necessario affidarsi ai giusti professionisti, come una web agency torino , che aiutino a studiare e sviluppare la propria strategia di presenza online.

Che cosa è il web marketing?

Il marketing è sempre stato una parte fondamentale del successo imprenditoriale e il web marketing nato con la diffusione di internet si basa sull’applicazione di strategie che permettano di sviluppare, comunicare e promuovere un progetto sul web.

Ovviamente, a seconda del tipo di prodotto o servizio che si vuole comunicare e dei risultati che si vogliono ottenere cambierà anche la strategia.

In ogni caso si rende necessario partire da una fase di analisi dei dati web: valutare quanti utenti interagiscono con il proprio sito e come, distinguendo fascia di età e categoria di riferimento per individuare il target su cui intervenire.

Tra le prime azioni da compiere vi è di sicuro quella di lavorare in un’ottica Seo, ottimizzare cioè il proprio sito web per i motori di ricerca favorendo l’indicizzazione attraverso parole chiave pertinenti e contenuti di qualità. Più un sito è ben indicizzato più si posizionerà tra i primi risultati dei motori di ricerca e più attirerà traffico.

Pubblicità e social alleati del successo commerciale

Se la pubblicità è l’anima del commercio, come recitava un vecchio slogan, lo è anche sul web. Con strategie e soluzioni mirate. Il web marketing permette di creare campagne pubblicitarie targettizzate sui motori di ricerca o sui social network: in altre parole la propria inserzione riesce a rivolgersi ad un pubblico ben specifico di potenziali persone interessate al prodotto o servizio che si vuole promuovere.

In un mondo sempre più virtuale, inoltre, si comprende facilmente anche l’utilità dei social network per fare marketing. Non solo proprio per la parte di inserzioni pubblicitarie, ma anche a livello di contenuti: attraverso post, annunci e campagne mirate, le aziende possono rafforzare il proprio brand e aumentare l’engagement. Senza contare che i social media offrono l’opportunità di interagire direttamente con il pubblico. Ecco perchè riuscire a elaborare contenuti di qualità per quanto riguarda post, video e reel è importante per riuscire ad attirare e coinvolgere gli utenti, creando un legame di fiducia e spingendoli a voler tornare sulla nostra pagina diventandone follower.