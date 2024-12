Auto di proprietà o noleggio a lungo termine: pro e contro 

L’automobile è ancora per la maggior parte di noi uno strumento indispensabile per gli spostamenti nella vita quotidiana così come per viaggi e vacanze.

Il mercato automobilistico degli ultimi anni tuttavia ci ha abituato a numerose novità e cambiamenti. Vetture sempre più funzionali e tecnologiche che si adattano alle esigenze di tutti e nel contempo la sperimentazione dell’ibrido e dell’elettrico legata alla voglia di maggior sostenibilità ambientale ha fatto intravedere anche nuovi orizzonti per la mobilità e per il risparmio di carburante.

Si capisce quindi come di fronte a queste novità, che sono inoltre in continua evoluzione, si sia tentati di cambiare spesso la propria auto.

Ma se se ne possiede una di proprietà non è poi così facile: possono esserci finanziamenti da chiudere o comunque può dispiacere dare via un veicolo che si possiede da non molto tempo ma che non piace più perchè se ne è visto uno migliore che magari può soddisfare le esigenze personali o familiari nel frattempo mutate.

Vendere l’auto usata per acquistarne una nuova è spesso la via più praticata. Ma non la più semplice. Se si decide di vendere la propria automobile bisogna infatti partire dal presupposto che non si potrà avere la cifra che si è pagato, ma una inferiore.

Le auto infatti sono soggette a svalutazione molto rapidamente. Anno di immatricolazione, chilometri percorsi e stato del veicolo influiscono sulla valutazione e quindi sulla cifra che si può ottenere dalla compravendita.

Ecco perchè bisognerà sempre presupporre di aggiungere una quota di denaro a quanto si ricava dal proprio usato.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Una soluzione alternativa che evita i passaggi sopra elencati e molte seccature è affidarsi ai servizi vicino a te di noleggio a lungo termine. Si tratta in questo caso di auto che non diventano di proprietà ma per le quali si stipula un contratto che prevede il pagamento di una quota mensile per un periodo concordato, solitamente un massimo di quattro anni. Al termine di questa scadenza si riconsegnerà l’auto e si potrà scegliere di fare un nuovo contratto di noleggio.

Un’opzione vantaggiosa per avere sempre auto nuova, quindi performante, tecnologicamente all’avanguardia e anche con soluzioni innovative per quel che riguarda il consumo di carburante e il tipo utilizzato. Purtroppo l’inquinamento atmosferico costringe molte città a bloccare la circolazione dei mezzi più vecchi: avere un modello recente può aiutare a evitare di incappare in questi stop forzati.

Ma un noleggio a lungo termine è anche vantaggio a livello economico: si pagherà una cifra mensile che include anche bollo, assicurazione e manutenzione. Insomma, si potrà distribuire la spesa più comodamente suddividendola per 12 mesi anziché dover pagare tutto insieme in una volta. Senza contare che ci si dimentica di dover correre dietro a scadenze che se trascurate possono farci incappare in multe salate.

Chiaramente la scelta di un noleggio a lungo termine è soggettiva, rispetto a quello che si desidera come propria auto e a quello che è l’utilizzo che se ne vuole fare. Ma rappresenta di sicuro una valida alternativa all’acquisto e al leasing, e proprio per questo sta prendendo sempre più piede!