Le migliori mete autunnali da visitare nel mondo

Mentre l’estate cede il passo all’autunno, il mondo ci offre una varietà di destinazioni uniche e spettacolari da esplorare.

Vediamo insieme quali potrebbero secondo noi le migliori mete in assoluto per i prossimi mesi.

Messico

Il Messico in autunno è semplicemente affascinante. Mentre la celebre festa del “Día de los Muertos” anima le strade all’inizio di novembre, i visitatori possono godere di un’esperienza culturale senza paragoni. Il clima mite e i prezzi più accessibili rendono novembre un mese ideale per visitare luoghi come Mexico City, con la sua ricca storia e le sue architetture mozzafiato, o la tranquillità delle città coloniali come Oaxaca e San Miguel de Allende.

Isole Canarie (Spagna)

Queste isole sono un paradiso per gli amanti della natura e degli sport acquatici. Oltre alle spiagge, i visitatori possono esplorare il vulcano Teide sull’isola di Tenerife o fare trekking nell’antica foresta nuvolosa di La Gomera. Ogni isola ha la sua unicità, da Fuerteventura con le sue infinite dune di sabbia a Lanzarote con il suo paesaggio lunare.

Perù

Questa nazione sudamericana offre una combinazione di storia, natura e cultura. Mentre Machu Picchu è spesso l’attrazione principale, viaggiando in autunno si potrebbe esplorare anche la Valle Sacra o navigare sul Lago Titicaca. Lima, la capitale, con il suo mix di cultura contemporanea e tradizioni antiche, offre una scena gastronomica che vale il viaggio da sola.

Seychelles

Le Seychelles non sono solo spiagge da cartolina, ma anche una ricca biodiversità. Valutate una visita al Vallee de Mai su Praslin, patrimonio dell’UNESCO, o fate snorkeling nell’Atollo di Aldabra, la seconda barriera corallina più grande del mondo. Mahe, l’isola principale, offre anche escursioni montane e una vista panoramica sulle altre isole.

Repubblica Dominicana

Mentre molte persone associano la Repubblica Dominicana alle sue spiagge, l’isola ha molto di più da offrire. Visita Santo Domingo, la più antica città del Nuovo Mondo, o esplora l’interno montuoso con le sue piantagioni di caffè e cacao. L’autunno potrebbe essere anche il momento ideale per una gita a Los Haitises National Park o per un’escursione alle Cascate di Damajagua.

Bruges (Belgio)

Nota come la “Venezia del Nord”, Bruges è un gioiello medievale. Passeggiate lungo i canali, visitate il Markt con il suo famoso campanile o esplorate il Museo del Cioccolato. In autunno, la città si anima con colori brillanti e le foglie cadute creano un tappeto romantico lungo le stradine acciottolate.

Svizzera

Sebbene la Svizzera sia famosa per le sue stazioni sciistiche, l’autunno rivela un altro lato di questo paese. I boschi svizzeri si trasformano in un arcobaleno di colori. Visitate il Lago di Lugano o il Lago di Lucerna per panorami mozzafiato. Per gli appassionati di trekking, l’autunno è anche un periodo ideale per esplorare le Alpi svizzere.

Viaggiare non è sempre economico, lo so, e spesso le mete di viaggio vengono scelte proprio per questo motivo: in base al loro costo.

Ma spesso a tutto c’è una soluzione ed io ne ho una per risparmiare anche qualche decina di euro per il tuo prossimo volo o soggiorno. Sto parlando dei programmi di cashback o dei codici sconto che puoi trovare in rete.

Grazie a loro personalmente sono stato in grado di risparmiare anche 60 euro su uno dei miei viaggi.