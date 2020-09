Le Frecce Tricolori diventano un caso. Lo Russo: “Dalla sindaca servirebbe autocritica”

Troppa folla per vedere le Frecce Tricolori a Torino e sta diventando un caso il passaggio dei celebri aerei acrobatici che ha causato degli assembramenti che si sono formati ai piedi della collina, sul Monte dei Cappuccini e in Piazza Vittorio Veneto.

Tutti in strada per vedere il tricolore sul cielo, nonostante bisognerebbe stare più che attenti ed evitare la folla visto che l’emergenza Coronavirus non è di certo finita.

E la sindaca Chiara Appendino sui social sottolinea che ai torinesi questa volta non vanno i suoi complimenti. “Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l’impegno, loro e di noi come Istituzioni, quando le cose funzionano. Ma questo non è stato il caso. Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza”, ha scritto Appendino sui social.

Ma l’opposizione non ci sta: manca l’autocritica, come ricorda Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale: “Ci permettiamo di ricordare alla Sindaca che tra le Istituzioni che non hanno funzionato probabilmente c’è il Comune che lei guida e rappresenta. Magari invece che una critica ad altri stavolta servirebbe un’autocritica per l’ennesima sottovalutazione di un problema che non era proprio impossibile da prevedere”.