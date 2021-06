La metà dei piemontesi è vaccinata

Sono due milioni e mezzo i piemontesi che hanno già avuto il vaccino. Lo dichiara il governatore del Piemonte Alberto Cirio che sostiene come “Riusciamo a intravedere l’obiettivo di mettere in sicurezza tutto il Piemonte entro l’estate. Il giro di boa l’abbiamo già fatto, perchè abbiamo già superato nei giorni scorsi due milioni e mezzo di inoculazioni”. Cirio, in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale a Cherasco per le aziende di Confindustria Cuneo ha precisato come “Confrontando i grafici di questa inizio estate con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso – ha spiegato – possiamo vedere che l’anno scorso la discesa del virus fu molto marcata a maggio-giugno per poi appiattirsi a luglio e rimanere piatta fino a settembre quando c’è stato un rialzamento. Quest’anno è scesa nello stesso modo, poi si è appiattita per 10 giorni per poi scendere a picco. C’e’ stata quindi una doppia discesa netta che si legge con l’effetto del vaccino”.

“Vaccinarsi è importante – ha proseguito Cirio – stiamo prendendo una posizione netta anche nei confronti dei tutto il nostro personale sanitario che deve essere vaccinato, perchè così dice una legge dello Stato e così è giusto che sia. E’ giusto che il vaccino non sia obbligatorio per chi ha altri ruoli e altre professionalità, anche se spero che tutti decidano di farlo, ma per chi sta vicino a persone fragili o malate, noi crediamo che sia fondamentale vaccinarsi”.