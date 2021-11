Il nuovo consiglio comunale al via, prima seduta l’8 novembre

Prima seduta per il nuovo consiglio comunale di Torino lunedì 8 novembre. Il sindaco Stefano Lo Russo ha convocato i nuovi consiglieri che formeranno la Sala Rosa per le ore 15 per i primi adempimenti del nuovo mandato amministrativo.

Insomma, si tratta di completare le ultime formalità come la convalida degli eletti ed elette, il giuramento del Sindaco, l’elezione di presidente, del vicepresidente vicario e del vicepresidente del Consiglio comunale.

Inoltre, verrà data comunicazione formale dei componenti della Giunta e si procederà alla nomina dei consiglieri e consigliere che faranno parte della Commissione elettorale comunale (tre effettivi e tre supplenti).