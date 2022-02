Vincere alle scommesse sportive è l’obiettivo di ogni giocatore, eppure resta un risultato difficile e raro. Perché la maggior parte degli scommettitori perde le schedine? Le ragioni che influenzano l’esito di una giocata sono numerose, ci sono errori frequenti che i betters commettono. Riconoscerli può aiutare ad avere maggiori possibilità di piazzare scommesse vincenti. Vediamo quali sono scoprendo i vantaggi dei siti scommesse non AAMS

Come giocare le scommesse vincenti: la scienza dietro il betting

Pronostici, strategie, rituali scaramantici, quando si parla di scommesse sportive online, le pratiche messe in atto dai giocatori sono tante e nella maggior parte dei casi dalla dubbia funzionalità. Sebbene le leggi del betting siano governate per larga parte dalla casualità, da un altro lato è possibile seguire alcune dritte che, per quanto non possano mai portare a risultati certi, aumentano comunque le possibilità di vincita.

In primo luogo utilizzare i siti scommesse nonaams.club può rappresentare un enorme vantaggio in fatto di potenziali vincite. Sui portali stranieri, infatti, le quote sono più alte grazie a margini di guadagno più bassi applicati sui mercati che portano a payout più alti. Scegliere i siti scommesse stranieri sicuri però alle volte non basta e bisogna prestare attenzione ad alcuni atteggiamenti ricorrenti che possono influenzare negativamente l’esito delle giocate.

Perché gli scommettitori perdono con le scommesse: gli errori tecnici

Tra le principali ragioni per cui la maggior parte degli scommettitori continua a perdere alle scommesse sportive,nonostante l’attento studio di analisi e statistiche di squadre ed atleti, vi sono degli errori tecnici. Conoscerli ed identificarli può aiutare gli utenti ad aumentare le loro possibilità di vincita. Gli atteggiamenti da evitare sui siti scommesse non AAMS sono

Cercare di recuperare le perdite: regola fondamentale per ogni scommettitore che si immerge nel mare delle scommesse sportive è puntare solo denaro che può permettersi di perdere. Tentare di recuperare le perdite è il primo passo per perdere ulteriori schedine ed avviarsi sulla strada della ludopatia; Martingala e strategie sbagliate: no, raddoppiare le puntate per recuperare le precedenti perdite non porterà dei profitti, ma solo ad una doppia perdita. Bisogna applicare solo strategie vincenti che si basino su sistemi razionali per avere maggiori possibilità di riuscita; Scommettere su squadre popolari: puntare sui team in cima alla classifica del campionato può apparire come una scelta ovvia, ma sono proprio sulle squadre più popolari che i bookmaker applicano dei margini di profitto maggiori andando ad intaccare invece la potenziale vincita dei giocatori; Scommettere su siti con payout bassi: alcune volte si può vincere alle scommesse ma allo stesso tempo perdere, è il caso in cui i giocatori si affidano a bookmaker con payout bassi e quote inferiori a quelle proposte dai concorrenti. Ecco perché sempre più italiani preferiscono i siti scommesse non AAMS: mettono a disposizioni quote più alte e bonus sostanziosi senza rinunciare alla sicurezza degli utenti.

Sentimenti al bando per vincere alle scommesse

Un altro errore comune compiuto dai giocatori è puntare sulla propria squadra del cuore. I sentimenti possono oscurare il giudizio e portare l’utente a prendere una cantonata. In questi casi, infatti, si tende a scommettere su un mercato che si spera possa avverarsi, ignorando le probabilità, alte o basse che siano, che l’evento si verifichi.

La fallacia dello scommettitore

Un’altra credenza popolare quando si arriva alle scommesse sportive e alle puntate ai casinò è data dalla convinzione che eventi casuali del passato possano influenzare quelli futuri. Quante volte i giocatori pensano che una squadra possa vincere la prossima partita in programma solo perché ha perso quella precedente? Per vincere alle scommesse bisogna tirarsi fuori da tale visione illogica e considerare solo dati concreti ed attendibili. Come ad esempio lo studio delle statistiche sui siti scommesse non AAMS della forma fisica delle squadre in campo, l’assenza di giocatori importanti e così via.

L’importanza delle quote

Le scommesse vincenti sovente sono direttamente collegate alla scelta di quote vincenti. È questo il frangente in cui la maggior parte dei giocatori commette errori che pregiudicano le loro scommesse online. Gli errori più comuni sono

scommettere su quote troppo alte: ingolositi da quote alte, e da conseguenti potenziali vincite stellari, molti giocatori tendono ad inserire in giocata mercati di scommessa che hanno poche probabilità di verificarsi. Una quota alta significa che quell’evento ha meno possibilità di avverarsi, dunque saranno maggiori le probabilità che la giocata risulti perdente. scommettere su quote troppo basse: così come inserire in schedina eventi poco realistici può rappresentare una scelta poco convincente per una potenziale vincita, allo stesso modo puntare su quote e mercati scontati potrebbe rivelarsi controproducente. Quote quali 1.01 o anche 1.10 cambiano di pochissimo la cifra che il giocatore può ottenere in caso di vincita, per cui se l’evento non si verifica, l’utente avrà perso la sua giocata per una partita che a conti fatti sembrava totalmente prevedibile.

I vantaggi di giocare sui siti scommesse non AAMS

Dal 2002, anno in cui è stato regolamentato il mercato delle scommesse sportive online in Italia, ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi il settore del betting nostrano è uno dei più completi e ricchi a livello globale. Basti pensare che il gioco d’azzardo in Italia costituisce il 4% del PIL. Tuttavia gli appassionati di scommesse sportive online sono sempre alla ricerca di quel qualcosa in più che non si traduca solo in scommesse vincenti, ma anche in un’esperienza di gioco migliorata. Ecco perché sempre più giocatori hanno iniziato a preferire i siti scommesse non AAMS.

I bookmaker non AAMS sono in genere siti stranieri non in possesso della licenza di gioco rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per operare in Italia. Ciò non vuol dire che tali piattaforme non siano sicure, tutt’altro. Grazie a concessioni di gioco di organi internazionali come la MGA, la Curacao Egaming License Provider o la UK Gambling Commission, questi operatori sono in grado di garantire alti standard di sicurezza insieme a vantaggi per i giocatori quali quote più alte, bonus scommesse sostanziosi e payout interessanti. Non a caso registrarsi e scommettere sui siti scommesse stranieri rientra nelle strategie per vincere alle scommesse dei maggiori betters.