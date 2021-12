Gli Statuto in un doppio concerto al Blahblah

Dopo due anni di Covid gli Statuto tornano a suonare a Torino. Una lunga pausa legata al Covid che, visto anche l’andamento dei contagi fa temere nuove chiusure. “Per questo lo abbiamo definito come un nostro primo e ultimo concerto” spiegano dalla band presentando l’evento in programma Sabato 18 dicembre al Blahblah di via Po 21 in una doppia edizione: alle 20 e alle 22. Ingresso a 8 euro.

“A causa del Covid,sono più di due anni che non facciamo un concerto a Torino. E altrove ne abbiamo potuti fare davvero pochi. Siamo in un momento di rinnovata difficoltà pandemica e da un giorno all’altro non possiamo mai essere sicuri di quel che sarà possibile fare o non fare a fronte di sempre nuovi contagi e conseguentemente a quarantene personali o chiusure di locali improvvise. Abbiamo voluto fissare questa data da tempo per poter far sapere, vedere e soprattutto sentire al nostro pubblico che noi ci siamo sempre e siamo attivi, motivati e pronti a fare modernismo in musica come dai nostri inizi” spiega il frontman della band Oskar Giammarinaro.

“Abbiamo deciso di interpretare questo concerto in maniera unica e irripetibile, prima di tutto con doppia esibizione e poi con brani scelti con criterio specifico, cioè come se fosse il nostro primo e nel contempo il nostro ultimo concerto” prosegue Oskar.

Nel set delle 20 è dunque prevista una performance con i brani degli esordi e di “Vacanze”. Mentre alle 22 saranno eseguiti i brani del periodo della affermazione a livello nazionale.

“In entrambi i set non mancheranno i nostri brani più attesi e amati dal nostro pubblico, cioè ABBIAMO VINTO IL FESTIVAL,PIERA, QUI’ NON C’E’ IL MARE, RAGAZZO ULTRA’e IN FABBRICA, in modo che nessuna delle due platee possa sentirsi discriminata. Tutti gli altri brani però saranno diversi tra un set e l’altro” spiega Oskar.

“Siamo sicuri che sarà una serata indimenticabile, infatti la registreremo in audio e video per poterla conservare e riproporre più avanti in qualche forma da decidere” conclude il leader degli Statuto.

Consigliata la prenotazione con posto in prevendita inviando 8€ via PayPal alla mail del locale mk.belushi@gmail.com (aprire pagamento di beni e servizi e scegliere invio di denaro ad un amico specificando “concerto Statuto live BlahBlah” e l’orario scelto tra le due esibizioni).

I biglietti rimasti saranno disponibili fino a esaurimento la sera stessa, sempre a 8€ .