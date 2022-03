Giochi da casinò, la lista dei più giocati dagli italiani

Agli italiani piace giocare a carte, ma non si limitano ai giochi tradizionali, soprattutto in un’epoca in cui il digitale è ormai di uso comune per svolgere diverse attività quotidiane, compresi gli hobby. Molti appassionati, infatti, amano alternare le opzioni classiche a quelle di ultima generazione, ovvero i giochi proposti dai casinò online. In questo articolo, dunque, andremo alla scoperta della lista dei games di gambling più amati dagli italiani, siano essi fisici o digitali.

La classifica dei giochi da casinò più amati dagli italiani

Sono davvero numerosi i giochi di gambling apprezzati dagli italiani, sia perché incarnano una tradizione che va avanti da molto tempo , sia perché hanno anche una componente sociale. Basti pensare ai casinò classici, che consentono di giocare e al tempo stesso di calarsi in ambienti e atmosfere ricche di luci, di suoni e di colori. Il progresso tecnologico ha portato però anche alla diffusione di una nuova forma videoludica, ovvero i giochi online, di semplice fruizione direttamente da casa e in qualsiasi momento. Basta una connessione Internet, uno smartphone o un pc per navigare su piattaforme come Leo Vegas , ad esempio, un portale sicuro e accreditato che dà l’opportunità di scegliere tra diversi tipi di slot e giochi da casinò in pochissimi click del mouse. Qual è quindi la lista dei games di gambling più apprezzati, oltre alle slot? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

I giochi più apprezzati dagli italiani

Si comincia con un gioco di carte come il poker, che difficilmente affronta dei momenti di crisi, tanto viene apprezzato in tutta Italia. Il poker è un gioco altamente competitivo, e piace soprattutto per questo, ovvero per la possibilità di misurarsi al tavolo, fra bluff e tecniche. Un altro gioco che piace molto, sempre di carte, è lo storico blackjack.

Questo passatempo di gambling può contare su una tradizione molto profonda, e su un sistema di gioco che non stanca mai. Piace soprattutto perché richiede elevate capacità di studio del contesto, di concentrazione e di logica, e ha delle regole che conviene studiare a fondo prima di cimentarsi in una partita competitiva.

La lista ovviamente prosegue con altri must del gambling, come nel caso della roulette, che piace soprattutto per via della sua natura semi-casuale. Tutti possono giocare alla ruota, perché non servono capacità particolari, e perché qui la fortuna e il divertimento la fanno da padroni, tutti i player sono allo stesso livello e dunque non viene richiesta una particolare competenza, se non la voglia di svagarsi all’insegna dell’adrenalina.

Ritornando alle carte, anche il baccarat è molto apprezzato dai giocatori della Penisola. Infine, si chiude con le già citate slot: le macchinette piacciono perché – come la roulette – sono semi-casuali. Di contro, serve comunque una capacità strategica, perché ogni macchinetta è diversa dalle altre e richiede un approccio differente.