Una finestra in legno può raggiungere lo stesso livello di resistenza all’effrazione di un infisso in alluminio o acciaio, oppure il materiale resta comunque un limite? La differenza non dipende dall’essenza legnosa in sé, ma dal sistema verificato nel suo insieme — telaio, ferramenta, vetro, posa — secondo le classi RC previste dalla norma UNI EN 1627. Il materiale strutturale è una variabile tra le altre, non il fattore che decide da solo il risultato in prova.

In breve: RC è la classe di resistenza all’effrazione definita dalla UNI EN 1627, verificata attraverso tre prove di laboratorio — UNI EN 1628 per il carico statico, UNI EN 1629 per il carico dinamico, UNI EN 1630 per l’attacco manuale con utensili — dove un numero più alto corrisponde a requisiti di resistenza maggiori superati in prova. La classificazione del vetro secondo la UNI EN 356 riguarda solo il vetro, non l’intero serramento, e non equivale a una classe RC. Prima di parlare di finestra blindata conviene chiedere il rapporto di prova, verificare che corrisponda alla configurazione acquistata — dimensioni, vetro, ferramenta, tipo di apertura — e informarsi su come viene eseguita la posa.

Cosa significa davvero blindata per una finestra

La UNI EN 1627 specifica requisiti e classificazione della resistenza all’effrazione per una famiglia di prodotti che comprende porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti. I manufatti sono suddivisi in quattro gruppi, testati con sistemi diversi a seconda di come si muovono le parti apribili, e la scala va da RC1 a RC6: ogni gradino corrisponde a sollecitazioni più severe nelle tre prove collegate. È utile sapere anche cosa la norma non copre: la resistenza ottenuta tramite manipolazione di serrature e cilindri con utensili specifici, il cosiddetto scasso per manipolazione, non rientra nel perimetro della EN 1627.

L’obiettivo di un serramento antieffrazione, del resto, non è rendere impossibile l’accesso, ma aumentare la resistenza e il tempo necessario per un tentativo, due fattori che nella pratica tendono a scoraggiare chi prova a entrare. Una finestra classificata RC3 non rende quindi una casa inviolabile: descrive il comportamento di una configurazione testata in laboratorio in un determinato momento, non una promessa valida in ogni circostanza.

Classi RC2, RC3, RC4: cosa dichiarano i produttori e cosa verificare

Per un’abitazione residenziale, i livelli più diffusi tra porte blindate, finestre e grate sono in genere RC2 e RC3. RC4 rappresenta un gradino superiore sulla stessa scala, con le medesime tre prove applicate a sollecitazioni più severe: nelle prove previste per questa classe sulle porte blindate compaiono, tra l’altro, attrezzi da percussione pesanti e trapano a batteria, con un tempo di resistenza richiesto di dieci minuti su un totale di prova di trenta, secondo l’edizione 2011/2021 della norma. È un riferimento utile per misurare quanto cresce la severità della scala, pur restando le configurazioni certificate per le finestre distinte da quelle delle porte e da valutare separatamente.

Alcuni produttori specializzati in finestre in legno dichiarano di coprire anche la classe RC4, con forniture che includono schede tecniche CAD, certificazioni di prodotto e capitolato a supporto della progettazione. Tra questi figura DefenceWin® , che in documentazione pubblica riporta una finestra in legno a due ante apribili indicata come classificata RC4 secondo UNI EN 1627:2021 e le norme collegate UNI EN 1628:2021, 1629:2021 e 1630:2021. Si tratta di informazioni riportate dal produttore: la corrispondenza puntuale con la configurazione in acquisto — dimensioni, vetro, ferramenta — resta comunque da verificare sul rapporto di prova specifico, cosa che vale per qualsiasi fornitore si stia valutando, senza possibilità di confermarla indipendentemente dalla sola documentazione commerciale.

Materiale strutturale o rivestimento: una distinzione che cambia la lettura

Prima di parlare di sicurezza conviene chiarire un equivoco frequente. Un conto è il legno usato come materiale strutturale di telaio e anta, quello effettivamente sottoposto alle prove di resistenza e che regge i carichi durante un tentativo di effrazione. Un altro conto è il legno impiegato come rivestimento interno su una struttura in alluminio o acciaio, dove il materiale legnoso ha una funzione estetica ma non porta le sollecitazioni testate. Le considerazioni che seguono riguardano il primo caso, quello in cui il legno è parte integrante del sistema certificato.

L’idea diffusa che il legno sia meno sicuro di altri materiali strutturali nasce più dall’immaginario comune che da evidenze specifiche di prova. La classe RC misura il sistema finestra nel suo complesso, e il materiale del telaio è una delle variabili del progetto. Il punto in cui un serramento in legno può effettivamente perdere prestazioni non è la sezione del montante, ma il nodo tra anta e telaio, dove si concentrano le sollecitazioni durante un tentativo di leva o divaricazione: un problema di progetto e di integrazione tra componenti, non di essenza legnosa.

Una villetta a piano terra con accesso diretto dal giardino sul retro presenta un’esposizione diversa rispetto a un appartamento ai piani superiori protetto da altri ostacoli: la scelta della classe e dei componenti dovrebbe tenerne conto fin dal preventivo, indipendentemente dal materiale scelto per il telaio.

I quattro fattori che devono lavorare insieme

La resistenza all’effrazione, qualunque sia il materiale del telaio, dipende dall’integrazione di quattro componenti. Valutarne uno isolato — spesso il vetro, perché più facile da comunicare in una scheda prodotto — è l’errore più comune tra chi acquista guardando soprattutto la robustezza percepita dell’anta.

Telaio e anta : geometria dei profili, spessori e rinforzi nei punti dove si concentrano le sollecitazioni di leva, in particolare in prossimità dei punti di chiusura.

: geometria dei profili, spessori e rinforzi nei punti dove si concentrano le sollecitazioni di leva, in particolare in prossimità dei punti di chiusura. Ferramenta e punti di chiusura : il numero e la distribuzione dei punti di bloccaggio incidono sulla capacità del serramento di resistere a un attacco manuale prolungato, quanto simula la prova UNI EN 1630. Vale la pena chiedere al fornitore quale ferramenta è prevista per una determinata classe e con quali accorgimenti nei punti più esposti.

: il numero e la distribuzione dei punti di bloccaggio incidono sulla capacità del serramento di resistere a un attacco manuale prolungato, quanto simula la prova UNI EN 1630. Vale la pena chiedere al fornitore quale ferramenta è prevista per una determinata classe e con quali accorgimenti nei punti più esposti. Vetro : la UNI EN 356 classifica la resistenza del vetro, non quella del serramento completo. Le classi P1A-P5A misurano la resistenza a impatti ripetuti con una sfera d’acciaio da quattro chili lasciata cadere da altezze crescenti; le classi P6B-P8B misurano invece la resistenza al colpo d’ascia, contando i colpi necessari ad aprire un varco di 40×40 centimetri. Un vetro classificato aumenta la resistenza complessiva, ma da solo non equivale a un serramento antieffrazione se ferramenta, maniglia e modalità di fissaggio non sono coerenti con la stessa classe.

: la UNI EN 356 classifica la resistenza del vetro, non quella del serramento completo. Le classi P1A-P5A misurano la resistenza a impatti ripetuti con una sfera d’acciaio da quattro chili lasciata cadere da altezze crescenti; le classi P6B-P8B misurano invece la resistenza al colpo d’ascia, contando i colpi necessari ad aprire un varco di 40×40 centimetri. Un vetro classificato aumenta la resistenza complessiva, ma da solo non equivale a un serramento antieffrazione se ferramenta, maniglia e modalità di fissaggio non sono coerenti con la stessa classe. Posa e controtelaio: la continuità tra infisso e muratura è oggetto della famiglia di norme UNI 11673, dedicata a progettazione e verifica della posa e dei giunti di installazione. È il fattore determinante perché le prestazioni verificate in laboratorio su una configurazione testata si traducano in un comportamento equivalente una volta montato il serramento in cantiere: un controtelaio sottodimensionato o fissaggi insufficienti possono, nei fatti, offrire una resistenza inferiore a quella misurata in prova.

Un balcone facilmente raggiungibile — magari da una pergola o da un muretto di confine — è un caso in cui questi quattro fattori vanno valutati insieme con più attenzione: non basta un vetro di classe alta se la ferramenta o il fissaggio restano quelli di un serramento standard.

Dimore storiche e vincoli architettonici: dove il legno resta spesso la scelta coerente

Nelle ville e negli immobili sottoposti a vincolo la scelta del materiale non è solo una questione tecnica. Per la sostituzione degli infissi in aree vincolate, l’allegato A del DPR 31/2017 prevede casi in cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, se l’intervento rispetta i piani comunali del colore o le caratteristiche architettoniche di materiali e finiture già esistenti. Quando l’edificio originale prevedeva infissi in legno, questo criterio orienta naturalmente verso soluzioni dello stesso materiale: una questione di coerenza con il contesto storico più che di sicurezza in sé.

In un progetto di questo tipo, il margine di manovra per il progettista si gioca su profili personalizzati, essenze coerenti con l’originale e ferramenta che resti il più possibile discreta, senza alterare la lettura dell’edificio da parte della Soprintendenza. È un terreno in cui la documentazione tecnica — schede CAD, capitolato, certificazioni di prodotto — diventa parte integrante della pratica, non un allegato accessorio, anche se resta comunque opportuno verificare caso per caso con il fornitore quali documenti sono effettivamente disponibili per la configurazione di interesse.

Estetica e dettagli costruttivi: dove un progetto poco accurato può ridurre le prestazioni

Il desiderio di mantenere profili sottili, modanature decorative o ferramenta a vista coerente con lo stile dell’edificio può entrare in tensione con i requisiti antieffrazione. Vale la pena chiedere al fornitore come viene fissato il vetro e con quale sistema è trattenuto il fermavetro, perché è uno dei punti in cui un vetro classificato può perdere efficacia nella pratica se il dettaglio costruttivo non è stato pensato insieme alla classe RC dichiarata. Allo stesso modo, maniglie dal disegno storico andrebbero abbinate a meccanismi di blocco interno verificati, non scelte solo per coerenza stilistica.

Anche le finiture superficiali hanno un ruolo, meno nella sicurezza immediata che nella cura del serramento nel tempo: una finitura adeguata all’esposizione — sole diretto, umidità, escursioni termiche — contribuisce in genere alla manutenzione degli elementi in legno, anche se la sua incidenza diretta sui punti di chiusura andrebbe verificata caso per caso con il fornitore.

Manutenzione e verifica nel tempo

La classe RC descrive il comportamento di una configurazione sottoposta a prova in laboratorio in un determinato momento. Non esiste, nella documentazione pubblica consultabile, un’indicazione che leghi esplicitamente la manutenzione periodica al mantenimento nel tempo di quella classificazione; resta però una buona pratica, come per qualunque meccanismo soggetto a usura, controllare periodicamente ferramenta e guarnizioni.

Alcuni segnali meritano attenzione: una chiusura che richiede più forza del solito, spifferi che non c’erano prima, una sensazione di gioco quando si preme sull’anta chiusa. Sono indizi che, in genere, conviene segnalare al fornitore o a un tecnico per una verifica, più che un problema da ignorare in attesa che peggiori.

Checklist: cosa chiedere in preventivo prima di firmare

Di fronte a un preventivo che parla di finestra antieffrazione o blindata, alcune domande permettono di capire quanto la dicitura sia ancorata a documentazione verificabile:

La classe RC dichiarata è accompagnata da un rapporto di prova identificabile, con numero e laboratorio di riferimento?

Il rapporto di prova copre la stessa configurazione in acquisto — dimensioni, tipo di apertura, vetro, ferramenta — o si riferisce a un modello diverso della stessa gamma?

Qual è la classe del vetro secondo UNI EN 356, e come viene fissato il fermavetro?

Chi esegue la posa, con quali criteri, e viene fatto riferimento a standard di installazione come la famiglia UNI 11673?

Il capitolato include indicazioni sulla manutenzione periodica della ferramenta?

Sono domande a cui un fornitore con documentazione solida dovrebbe poter rispondere per iscritto, non solo con rassicurazioni verbali.

Domande frequenti sulle finestre blindate in legno

Che cosa significano le classi RC per porte e finestre?

Le classi RC indicano il livello di resistenza all’effrazione di un serramento secondo la UNI EN 1627, verificato con tre prove di laboratorio: carico statico (UNI EN 1628), carico dinamico (UNI EN 1629) e attacco manuale con utensili (UNI EN 1630). La classe si riferisce sempre a una configurazione testata specifica, non a un modello generico.

RC2 o RC3: quale livello scegliere per un’abitazione?

Entrambi sono i livelli più diffusi per un’abitazione residenziale. La scelta tra i due dipende dall’esposizione reale dell’apertura: un piano terra con accesso diretto dall’esterno o un balcone facilmente raggiungibile meritano una valutazione diversa rispetto a un’apertura ai piani alti protetta da altri ostacoli.

Il vetro antieffrazione basta da solo a rendere sicura una finestra?

No. Un vetro classificato secondo la UNI EN 356 aumenta la resistenza all’impatto, ma la classificazione riguarda il vetro, non l’intero serramento. Se ferramenta, maniglia e modalità di fissaggio non sono coerenti con la stessa classe, la prestazione del sistema completo può risultare inferiore a quella del solo vetro.

Quanto incide la posa in opera sulle prestazioni dichiarate?

È un elemento centrale, spesso sottovalutato in fase di preventivo. La famiglia di norme UNI 11673 riguarda proprio la progettazione e la verifica della posa e dei giunti di installazione, proprio perché le prestazioni verificate in laboratorio su un campione si traducano in un comportamento equivalente una volta montato il serramento in cantiere. Una posa con controtelaio sottodimensionato o fissaggi insufficienti può ridurre nella pratica la resistenza rispetto a quanto misurato in prova.

Cosa chiedere in preventivo per verificare che un serramento antieffrazione sia davvero documentato?

Conviene chiedere il rapporto di prova con numero identificativo e laboratorio di riferimento, verificare che copra la stessa configurazione in acquisto, conoscere la classe del vetro secondo UNI EN 356 e avere indicazioni scritte su chi esegue la posa e con quali criteri. Un capitolato ben fatto riporta questi elementi senza bisogno di chiederli a parte.

Cosa resta da verificare prima di scegliere

Il legno non rappresenta, di per sé, un limite alla sicurezza antieffrazione: esistono prodotti che dichiarano classi fino a RC4 su telaio ligneo, a condizione che il sistema nel suo insieme — ferramenta, vetro, fissaggi — sia stato progettato e verificato in modo coerente. Il materiale del telaio è una variabile tra le altre, non il fattore che decide da solo il risultato in prova.

Leggere una scheda tecnica significa distinguere tra ciò che misura la classe RC del serramento completo e ciò che certifica la sola UNI EN 356 sul vetro: sono due prestazioni diverse, e la seconda non sostituisce la prima. Allo stesso modo, la posa in opera, disciplinata dalla famiglia UNI 11673, è la condizione perché le prestazioni verificate in laboratorio si traducano in un comportamento equivalente una volta montato il serramento, non un dettaglio esecutivo marginale.

Per chi sta valutando un intervento su un’abitazione esposta o su un immobile vincolato, il punto di partenza resta lo stesso: definire l’esposizione reale dell’apertura, poi chiedere al fornitore il rapporto di prova corrispondente alla configurazione specifica che si intende acquistare. È un passaggio che richiede qualche minuto in più rispetto a fidarsi della dicitura blindata in catalogo, ma resta l’unico modo per sapere cosa si sta realmente installando in casa, senza doverlo dare per scontato sulla sola base della documentazione commerciale.