Damilano sempre in testa, ma nel ballottaggio Lo Russo con M5s lo supera. L’ultimo sondaggio sulle amministrative 2021

Continua il testa a testa tra centrodestra e centrosinistra per le elezioni amministrative di Torino, con Damilano avanti ma Lo Russo che insegue e che al ballottaggio con i voti del Movimento Cinque stelle potrebbe riuscire nel sorpasso.

Sono i risultati del sondaggio del 31 agosto commissionato da BiDiMedia. Per i torinesi intervistati la vittoria di Paolo Damilano è più probabile: lo crede il 45 per cento, mentre solo il 19 per cento sostiene la vittoria di Stefano Lo Russo.

Dati confermati anche nelle intenzioni di voto: 41,6 per cento per Damilano e 39 per cento per Lo Russo. Mentre solo l’11 per cento voterebbe la candidata M5s Valentina Sganga. E il 3 per cento Angelo D’Orsi.

A ribaltare la situazione però potrebbe essere il ballottaggio e le scelte degli elettori M5s: in questo caso il 52 per cento dei consensi andrebbe a Lo Russo e il 48 per cento a Damilano.

Per quanto riguarda i partiti invece il Partito Democratico è il primo partito cittadino o con il 26.5%, pur risultando in calo di 3 punti sul 2016. Netto calo rispetto al 2016 per i Moderati, che passano dal 6% a meno del 4%. Sopra il 3% la lista Sinistra Ecologista, mentre solo intorno all’1% la lista di Articolo 1-PSI e Torino Domani. Complessivamente il CSX ottiene il 39% dei voti.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia sorpassa la Lega con quasi il 16% dei consensi, ma il Carroccio passa dal 6% al 13. Solo quarta Forza Italia con meno del 4%, superata dalla civica di Damilano al 4,5%. Con i partiti minori il centrodestra raggiunge il 41%, sopra il centrosinistra di circa 2 punti.

Perde il 20 per cento dei consensi il Movimento Cinque stelle e passa all’8 per cento.