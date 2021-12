Covid, Juventus sospende la vendita dei biglietti per le prossime partite

Stop alla vendita di biglietti per le prossime tre partite all’Alleanz Stadium. E’ la decisione della Juventus visto la crescita dei contagi da Covid che potrebbe portare a nuove riduzioni nella capienza degli stadi e dei luoghi di spettacolo.

“In attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria è sospesa – informa il club in una nota – Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite per chi già in possesso del tagliando”.

Le sfide in questione sono quelle in programma il 6, il 15 e il 18 gennaio.