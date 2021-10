L’annuncio di PayPal che sta aprendo la sua rete – e tutti i suoi commercianti – per accettare transazioni e pagamenti Bitcoin è stato ampiamente visto come un momento monumentale per l’adozione mainstream della crittografia. PayPal è stata – fino ad oggi – una delle più grandi aziende al mondo a fornire un accesso aperto alle criptovalute e rendere più facile per i commercianti di tutto il mondo accettare le criptovalute. La gente credeva che sarebbe stata una mossa importante per aumentare la consapevolezza e l’accettazione di Bitcoin, oltre a collegare le transazioni crittografiche con la finanza tradizionale.

Probabilmente, la mossa è molto buona per PayPal. Il gioco crittografico di PayPal sembra aver portato più utenti e volumi di transazioni più elevati sulla sua piattaforma. Più utenti che mai si stanno spostando verso le criptovalute, in particolare i giovani e i millennial a livello internazionale.

Questa mossa è stata ottima anche per Bitcoin

Certamente ha portato loro l’attenzione dei media. Aiuta anche il mondo a vedere come Bitcoin – e criptovalute – possono essere resi facili da usare e sicuri in una moltitudine di usi. Fa una dichiarazione al mondo che Bitcoin è buono, funziona e ha casi d’uso. L’accettazione da parte di PayPal di Bitcoin e criptovalute spiega a grandi lettere a qualsiasi critico che afferma che la criptovaluta è solo per truffe o crimini che Bitcoin è ok.

Tuttavia, in molti modi, questa mossa avvantaggia PayPal più di quanto non faccia Bitcoin. Bitcoin ha già i suoi utenti, chiunque volesse davvero comprare Bitcoin ormai lo avrà già fatto tramite il Bitcoin Prime. PayPal tuttavia è stato piuttosto statico. Crypto è una nuova offerta per i suoi utenti e un nuovo modo per attirare sia più utenti che più transazioni. Non c’è davvero un motivo per controllare l’app di Paypal su base giornaliera o frequente, a meno che gli utenti non effettuino una transazione. Accettare le criptovalute significa che il numero di volte in cui i suoi utenti controllano l’app e il volume delle sue transazioni è aumentato!

PayPal ha circa 350 milioni di utenti e 26 milioni di commercianti

Nel momento in cui PayPal ha iniziato ad accettare le transazioni Bitcoin, nell’ottobre dello scorso anno, la capitalizzazione di mercato di PayPal – circa $ 250 miliardi – era all’incirca la stessa di quella di Bitcoin – circa $ 240 miliardi. Ora, PayPal è salito a circa $ 280 miliardi. Bitcoin, tuttavia, si aggira attualmente intorno a $ 750 miliardi e in precedenza è andato ben oltre. PayPal è, in molti modi, sostituibile. Certo, PayPal ha molti utenti e ha il primo vantaggio per l’utente per il servizio che offre (e forti sostenitori) ma, in teoria, PayPal potrebbe essere sostituito da un’altra app simile con una migliore esperienza utente, un marketing più interessante e un marchio migliore per attirare un pubblico più grande e più giovane.

D’altra parte, è difficile immaginare che Bitcoin possa mai essere completamente sostituito. Di sicuro, ci sono migliaia di altre criptovalute, ma semplicemente non sono le stesse, per molte ragioni. Bitcoin ha il vantaggio del primo motore, è affidabile, sicuro, protetto, ha un grande ecosistema di sostenitori e sviluppatori fedeli (e altamente qualificati), una grande base di utenti e si sta sviluppando rapidamente così come altri fattori di differenziazione.

Non è ancora noto quanto Bitcoin e i possessori di criptovalute utilizzeranno PayPal per pagare con Bitcoin. In generale, la maggior parte dei possessori di Bitcoin vuole mantenere la valuta digitale a lungo termine, nella convinzione che aumenterà di valore. Bitcoin tende ad essere visto come un gruzzolo piuttosto che un piatto da spendere.

L’approvazione pubblica di Bitcoin da parte di PayPal è eccezionale

Ma non cambia tanto come si potrebbe pensare, né per Bitcoin, né per PayPal, né per i servizi bancari tradizionali. Qualsiasi commerciante o utente che accetta Bitcoin tramite l’app non riceverà effettivamente Bitcoin. La valuta digitale verrà convertita allo stesso tempo nella valuta fiat scelta, il che significa che per quanto li riguarda, ricevono fiat. Se PayPal avesse consentito ai suoi commercianti di accettare e trattenere denaro in Bitcoin e di effettuare altri pagamenti in Bitcoin, la storia potrebbe essere leggermente diversa.

PayPal ha indicato di voler lavorare a stretto contatto con i regolatori e i governi per garantire la conformità legale nella loro offerta di criptovalute. Questo sarà vero anche per molte altre società di pagamento che cercano di accettare criptovalute o che hanno già un’offerta di criptovalute. Ciò potrebbe potenzialmente aiutare i regolatori a trovare modi per rendere più facile la regolamentazione di altre offerte relative alle criptovalute e quindi essere accettate e utilizzate nella finanza tradizionale. Anche altre società di pagamento potrebbero seguire l’esempio di Paypal, rendendo le criptovalute la norma piuttosto che l’eccezione nell’elenco delle offerte previste dalla finanza tradizionale.

Quindi è probabile che l’accettazione di Bitcoin da parte di PayPal cambierà drasticamente qualcosa per le banche tradizionali? No, probabilmente no. La mossa aiuta a conquistare alcuni nuovi utenti per PayPal, aumenta il volume delle transazioni e aumenta le visite alla sua app. Questo a sua volta potrebbe aiutare PayPal a trovare nuovi modi per monetizzare la sua piattaforma. Ha contribuito a dimostrare la legittimità di Bitcoin e, più in generale, delle criptovalute, ed è un altro messaggio alla finanza tradizionale che l’accettazione delle criptovalute diventerà presto molto più diffusa. Anche se le banche tradizionali iniziano a consentire ai propri utenti di accettare transazioni crittografiche, molto probabilmente verranno incassate in fiat in tempo reale, proprio come sta accadendo ora con PayPal. Sarà questa mossa quella che farà sì che le banche tradizionali aprano le offerte di custodia di Bitcoin a tutti i loro clienti? No. Non ancora, almeno.