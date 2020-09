Le migliori soluzioni per insonorizzare una stanza

Per tutti noi c’è una soglia oltre la quale il rumore che proviene dall’esterno o anche da un’altra stanza del nostro appartamento diventa molesto e insopportabile. Qualcosa di veramente poco piacevole che influisce negativamente sulla nostra capacità di concentrazione o sul nostro riposo.

Perchè insonorizzare una stanza?



Il vicino che parla a voce alta o cammina con passo pesante, il passaggio di automobili in strada, l’abbaiare di un cane, gli schiamazzi, il rumore dell’ascensore o di un elettrodomestico. Ognuno ha i propri buoni motivi per desiderare più silenzio. Ma di sicuro l’unico modo efficace per ottenerlo è insonorizzare stanza.

Un lavoro che se viene affidato a professionisti e non attraverso il fai da te permette davvero di arginare le forme di inquinamento acustico e migliorare la qualità della propria vita domestica. Lo sa bene Sorgedil, azienda che ha anche brevettato il sistema SuonoStop che combina un’accura scelta dei materiali alle tecniche di posa per garantire il miglior risultato.



Come avviene l’insonorizzazione di una stanza?



Insonorizzare una stanza significa eliminare tutti gli elementi che possono fare da veicolo per il rumore. Quindi non solo le pareti, ma anche il pavimento, il soffitto e prestare molta attenzione a porte e finestre.

Di sicuro il punto da cui partire è l’insonorizzazione delle pareti che va fatta con cura e non affidandosi al fai da te: anche solo una piccola porzione di parete non bene insonorizzata rischia di compromettere l’efficacia del lavoro.

Se poi non basta si può ricorrere anche all’insonorizzazione del pavimento e del soffitto e installare delle finestre antirumore.

Importanti sono anche le tecniche e i materiali utilizzati. Sorgedil in questo caso offre numerose soluzioni a seconda delle singole esigenze e caratteristiche delle stanze che si vanno a toccare. Ci sono pannelli fonoassorbenti di lana di roccia o lana di vetro, pannelli in cartongesso in cui installare materiale isolante e persino tende fonoisolanti e pitture termoisolanti che aiutano anche a ridurre l’onda dei rumori.

Infine, per le soluzioni più estreme si può ricorrere alla tecnica delle “matriosche” o scatole multiple: ovvero ricostruire interamente una stanza dentro la stanza attraverso strutture multiple con intercapedini d’aria riempite da un buon fonoassorbente.



Perchè conviene affidarsi a esperti nell’insonorizzare una stanza?



Quanto illustrato fin qui dimostra che l’insonorizzazione di una stanza non può essere fatta senza affidarsi a professionisti del settore. Si tratta infatti di un lavoro complesso, che richiede anche degli studi preliminari per capire la natura del problema e quali sono le migliori tecniche per risolvero. Inoltre, affidarsi a esperti del settore significa anche avere la garanzia della bontà e qualità dei materiali utilizzati. Sorgedil per tutti i suoi progetti di insonorizzazione si serve di materiali atossicci, ecocompatibili e antifiamma. Una sicurezza per chi dovrà poi vivere quotidianamente nella stanza anche nel caso in cui un eventuale deterioramento della struttura esponga a un contatto diretto con le sostanze utilizzate.

Inoltre affidandosi a Sorgedil si ha il vantaggio della garanzia “Rischio zero – soddisfatti o rimborsati”. Se al termine dei lavori non vengono risolti i problemi del rumore all’interno della stanza insonorizzata il cliente potrà chiedere il rimborso della cifra spesa e la rimozione degli elementi installati.