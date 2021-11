Città Metropolitana, ultime ore per le liste elettorali

Scade domenica il termine per presentare le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Torino. Domenica 19 dicembre sindaci e consiglieri dei 312 comuni componenti la Città Metropolitana saranno chiamati al voto.

Da domenica 28 al mezzogiorno di lunedì 29 novembre si potranno consegnare le liste al segretario generale.

Ogni lista dovrà essere composta da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, nove, e non superiore al numero di consiglieri da eleggere, 18, e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, che sono in totale 3.837 tra sindaci e consiglieri in carica. Entro sabato 11 dicembre le liste ammesse al voto saranno pubblicate sul sito della Città Metropolitana.

“Per quanto riguarda i conteggi relativi alla popolazione di ogni singolo Comune – precisa una nota -, dopo un confronto con le altre Città metropolitane, la prefettura di Torino, l’Anci nazionale e il ministero, in assenza di specifiche disposizioni si è deciso di prendere in considerazione i dati del censimento 2011”.

Gli undici seggi per le votazioni saranno allestiti nella sede della Città metropolitana e nei Comuni di Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivarolo, Settimo Torinese, Susa.