Candidato con i Moderati Tramatore, il pompiere che salvò la Sindone dall’incendio

Mario Tramatore entra nelle liste dei Moderati per il consiglio comunale. Il vigile del fuoco ora in pensione è diventato conosciuto nel 1997 quando in occasione dell’incendio che devastò la Cappella del Guarini riuscì a portare in salvo la teca in cui era conservata la Sindone.

“Tramatore è un uomo coraggioso – sottolineano il leader del partito Giacomo Portas e gli esponenti torinesi Carlotta Salerno e Silvio Magliano -, che dopo la pensione ha continuato a impegnarsi per la città, guidato dalla fede. Per le prossime elezioni amministrative farà parte della nostra lista e questo ci riempie d’orgoglio”.