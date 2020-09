Barriera di Milano, “Morte al fascio” sulla sede di Fratelli d’Italia

“La sede di Fratelli d’Italia a Barriera di Milano è stata vandalizzata presumibilmente stanotte con la frase “Morte al fascio”. Un segnale che non ci intimorisce anzi ci convince che siamo nel giusto. La scritta, infatti, è segnata con la tipica A degli anarchici”. Sono le parole della parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

“Da oltre dieci anni noi siamo presidio in un territorio su cui le frange anarchiche vorrebbero comandare lasciando spazio a degrado, spaccio e cavalcando, mai come ora, il disagio sociale. Sanno che ci troveranno sempre come oppositori perché non chiudiamo gli occhi davanti a questa prepotenza che fa male a Torino. Azioni come questa si sono verificate negli ultimi giorni e diventate di ‘moda’ a fronte di impunità e un certo giustificazionismo. Certe parole di accondiscendenza non smorzano gli animi ma continuano solo ad alzare la tensione provocando gesti gravi come quello accaduto ai nostri danni. Ci auguriamo che giungano attestati di solidarietà dalle forze di Governo a cui costantemente chiediamo interventi decisi contro le azioni di questi personaggi”