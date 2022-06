Amministrative 2022: i primi risultati in Piemonte

Si cominciano a delineare i nomi dei nuovi primi cittadini dei comuni con meno di 15 mila abitanti in Piemonte.

In provincia di Alessandria, a Carezzano è stato eletto con 122 voti Franco Guernier con la lista ‘Insieme per Carezzano’. Lo sfidante Mario Alvigini con ‘Carezzano Vive’ ha ottenuto 97 voti. A Pomaro Monferrato eletto sindaco Fausto Capra con

163 e la lista ‘Campanile e Spighe’. Non ce l’hanno fatta, invece, gli altri due candidati sindaci, Gian Paolo Lumi per ‘Insieme per Pomaro che ha ottenuto 16 voti e Massimo Doria candidati di Fiamma Tricolore

4 voti. Nell’astigiano, a Capriglio, con 116 voti è stata eletta sindaco Tiziana Gaeta con la lista ‘Giovani per Capriglio’. A Castagnole Monferrato con 370 voti è risultato eletto sindaco Francesco Marengo sostenuto dalla lista ‘Campanile grappolo d’uva e spiga di grano’.

Fratini Cesare con 310 voti è il nuovo sindaco di Tonco, con ‘In campo per Tonco’. A Vesime sindaco con 297 voti è stato eletto Marco Garino con la lista ‘Un paese ci vuole insieme’, a Viale con ‘Viale nel cuore’ ha conquistato la poltrona di primo cittadino Oscar Gavello con 136 voti.

Nel cuneese, sono eletti sindaci, ad Argentera Monica Ciaburro che con ‘Oggi e domani per Argentera’ ha conquistato 63 voti, a Brossasco Paolo Amorisco con 502 voti sostenuto da ‘Insieme per Brossasco’, a Cravanzana con 188 voti è stato eletto Antonio Iovieno con la lista ‘uniti per Cravanzana’. Non ce l’hanno fatta invece i due sfidanti, Luigi Porro che con ‘Costruire Insieme’ ha ottenuto 28 voti e Laura Lupica, 2 voti con ‘Partito Gay Lgbt+’.

E ancora, sempre nel cuneese, a Monterosso Grana è stato eletto sindaco con 175 voti Stefano Isaia con la lista civica ‘Bourgat…in Comune’ che ha battuto lo sfidante Paul Garrone Laurens con ‘Arbut n’auto modo’. A Rittaba sindaco con 58 voti è Giacomo Doglio con la lista ‘Stretta di mano’, Simona Quaranta con ‘Uniti per Rittana’ ha ottenuto 16 voti, 2 i consensi per Rosetta Scuteri con ‘Rittana Tricolore’, nessun voto per Andra Franceschetti di Italexit e Alfredo Ciccarelli con il ‘Partito Gay Lgbt+’.

Prosegue invece lo spoglio per i comuni capoluogo di provincia chiamati al voto: Cuneo, Asti e Alessandria.