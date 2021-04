Andrà in onda sabato 24 il nuovo appuntamento con Amici. La sesta puntata del serale del talent show di Maria De Filippi è stata registrata nelle scorse ore e in attesa della messa in onda stanno diffondendosi indiscrezioni e veri e propri spoiler su chi sia l’eliminato di turno.

Secondo alcuni tweet diffusi in serata allo scontro finale sarebbero andati Deddy e Raffaele, mentre Samuele sarebbe stato salvato sul filo di lana. A perdere Raffaele che ha dovuto lasciare la scuola.

Amici, sesta puntata: le tre manche di sfida

Ospiti della sesta puntata di Amici sono stati Nino Frassica e Annalisa. Per quanto riguarda le tre manche nella prima sono stati il team di Celentano e Zerbi a sfidare e vincere contro Arisa e Cuccarini (Sangiovanni ha vinto contro Tancredi, Alessandro ha vinto contro Serena nel Guanto di Sfida, Deddy ha battuto Raffaele).

Nella seconda manche sempre Celentano e Zerbi hanno sfidato e nuovamente vinto contro Paparini e Pettinelli (Aka7even ha vinto contro Serena, Sangiovanni ha vinto contro Samuele e Giulia, Deddy ha avuto la meglio su Aka7even).

Infine nelle terza manche sono Arisa e Cuccarini ad aver avuto la meglio su Celentano e Zerbi (Alessandro ha vinto contro Sangiovanni e contro Deddy, Serena ha vinto contro Tancredi).

Certo, per sapere se tutto quello che è stato anticipato sui social in queste ore è vero bisognerà attendere la messa in onda della nuova puntata che, come detto, avverrà sabato 24 aprile. Una puntata che segna l’avvicinamento alla finale, visto che ne mancheranno solo altre tre prima del grande evento del 15 maggio in cui si scoprirà il vincitore della nuova edizione dello show che prosegue con successo da oltre vent’anni.