180 anni di Fernet-Branca: l’amaro che ha fatto la storia

Quando si parla di amaro alle erbe, c’è un solo nome che risuona con forza nella tradizione italiana: Fernet-Branca. Un’icona senza tempo, un capolavoro di gusto che ha attraversato epoche e generazioni, mantenendo intatta la sua identità. Nel 2025, Fernet-Branca celebra 180 anni di storia, un traguardo straordinario per un amaro che ha conquistato il mondo grazie alla sua ricetta segreta e inimitabile.

Un’origine milanese, un successo globale

Era il 1845 quando Bernardino Branca, giovane speziale, diede vita a una formula che avrebbe segnato per sempre la storia degli alcolici italiani. Inventato a Milano, Fernet-Branca non è solo un amaro, ma l’amaro per eccellenza, sinonimo di tradizione, qualità e prestigio. La sua fama si diffuse rapidamente, tanto che già a fine Ottocento divenne un prodotto apprezzato a livello internazionale, conquistando i 5 continenti.

Oggi, Fernet-Branca è un simbolo del made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo e celebrato da estimatori e bartender che ne esaltano le caratteristiche in cocktail iconici.

Ricetta amaro alle erbe : un segreto custodito da generazioni

L’anima di Fernet-Branca risiede nella sua ricetta segreta, gelosamente tramandata per cinque generazioni all’interno della famiglia Branca. Un’armonia perfetta di 27 erbe aromatiche, selezionate con cura da quattro continenti, contribuisce a creare un equilibrio di sapori che lo rende unico. Alcune di queste sono note al pubblico: la china rossa, il rabarbaro, la camomilla, il tiglio, lo zafferano, la mirra, la galanga e la zedoaria. Tuttavia, il cuore della ricetta resta un mistero, protetto con la stessa dedizione con cui Fernet-Branca ha attraversato quasi due secoli di storia.

Un processo produttivo senza compromessi

Oltre alla sua composizione unica, Fernet-Branca si distingue per un metodo di produzione rigoroso, che garantisce l’eccellenza del suo sapore iconico. Il ciclo produttivo dura almeno nove mesi e prevede tre fasi fondamentali:

Decozione, per estrarre l’anima dolce e rotonda delle erbe. Estrazione, che conferisce le tipiche note amare ed erbacee Infusione, che completa il profilo aromatico con le sfumature balsamiche e fragranti

Dopo queste fasi, Fernet-Branca viene affinato in botti di rovere di Slavonia per almeno sei mesi, impattando significativamente sul gusto finale.

Un amaro amato in tutto il mondo

Fernet-Branca non conosce confini. Pur essendo profondamente radicato nella cultura italiana, ha trovato un posto speciale anche nel cuore di milioni di appassionati all’estero, in particolare in Argentina.

L’iconico cocktail con Fernet-Branca e Cola, chiamato Fernet y Cola o Fernandito, è diventato una bevanda nazionale, testimoniando la versatilità di questo amaro, capace di adattarsi ai gusti e alle tradizioni di popoli diversi. Fernet-Branca infatti, non si limita a essere bevuto liscio: è protagonista della mixology contemporanea, con cocktail celebri come l’Hanky Panky, il Branca Fizz e il Brancamilano, che esaltano la sua complessità aromatica.

180 anni di innovazione e tradizione

Uno dei segreti del successo di Fernet-Branca sta nella sua capacità di evolversi senza mai tradire la propria essenza. Il motto della famiglia Branca, Novare Serbando, sintetizza perfettamente questa filosofia: innovare, pur conservando le radici di una storia secolare. La partecipazione a eventi internazionali, le collaborazioni con i migliori bartender e la continua ricerca di nuove esperienze sensoriali confermano il suo ruolo di leader indiscusso tra gli amari alle erbe.

Celebrando oggi il suo 180° anniversario, Fernet-Branca conferma il suo status di leggenda. Un amaro che ha fatto la storia e che continua a scriverla, sorso dopo sorso, generazione dopo generazione.

In un mondo in continua evoluzione, ci sono sapori che restano eterni. E tra questi, senza ombra di dubbio, c’è Fernet-Branca.