Vacanze in crociera: nel rapporto dell’economista Antonio Coviello la conferma della crescita del settore

La rapida crescita del settore crocieristico nel Mediterraneo



Negli ultimi anni, il settore delle crociere ha vissuto una profonda trasformazione, affermandosi come una delle opzioni più ricercate nel panorama del turismo globale. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel Mediterraneo, un’area che si è consolidata come una delle destinazioni preferite dai viaggiatori di tutto il mondo.

Le crociere, con le loro caratteristiche uniche e distintive, stanno conquistando una fetta sempre più ampia di turisti. Dal momento che offre la possibilità di visitare molteplici destinazioni in un unico viaggio – e in tal senso rimandiamo a piattaforme del settore come Ticket Crociere per poter visionare le offerte per le crociere 2025 – questo modello di vacanza combina comodità e avventura. A bordo, inoltre, i viaggiatori possono godere di tantissimi servizi di lusso, ristorazione di alta qualità e intrattenimento vario, rendendo questa formula attraente soprattutto chi cerca un’esperienza di viaggio completa e senza stress.

Con un numero di passeggeri in continua crescita e una serie di innovazioni che promettono di rendere le crociere sempre più attrattive e sostenibili, il settore sta vivendo un autentico boom crocieristico.

Questo articolo esplora i numeri che confermano questa espansione, le motivazioni dietro a tale successo e le prospettive future di un settore in rapida evoluzione.

Crociere, i numeri della crescita

Negli ultimi anni, il turismo legato alle crociere ha vissuto una crescita senza precedenti, diventando uno dei settori turistici più dinamici a livello globale. Dal 2009, come sostiene dati alla mano l’economista e ricercatore Antonio Coviello, il numero di passeggeri ha registrato un aumento costante, passando da 17,8 milioni a circa 30 milioni di viaggiatori, con un incremento medio annuo del 5,4%.

Questo trend positivo ha trovato ulteriore conferma nell’aumento del numero di passeggeri in Italia, che nel 2022 ha accolto circa 9,3 milioni di crocieristi, con una crescita straordinaria del 257,5% rispetto all’anno precedente. Questi numeri testimoniano come le crociere siano diventate una scelta sempre più popolare tra i viaggiatori, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, che ospita il 17% della capacità globale delle crociere e il 61% dell’offerta europea di posti letto su nave, spiega sempre il dott. Antonio Coviello.

I porti del Mediterraneo, come Civitavecchia e Napoli, hanno registrato aumenti considerevoli nel traffico di passeggeri. Ad esempio, Civitavecchia si è posizionata al secondo posto, dopo Barcellona, tra i porti europei per numero di crocieristi, con un incremento del 325% nel 2022.

Anche Napoli fatto registrare una crescita significativa, accogliendo oltre 1,1 milioni di viaggiatori (+354% rispetto al 2021). Questo ha contribuito a rafforzare ulteriormente il ruolo del Mediterraneo come una delle destinazioni più ambite per le crociere.

Le ragioni dietro il boom delle crociere

Ma cosa sta alimentando questo boom del settore crocieristico, in particolare nel Mediterraneo? Innanzitutto, le crociere offrono un mix unico di comodità e varietà. I viaggiatori possono esplorare più destinazioni in un unico viaggio senza dover affrontare continui trasferimenti o il disagio di dover organizzare ogni spostamento.

Le crociere combinano il relax a bordo con la scoperta di città costiere affascinanti, rendendo il viaggio un’esperienza completa e senza stress.

Inoltre, le compagnie di crociera stanno investendo molto nel miglioramento delle infrastrutture e delle esperienze offerte a bordo. Le moderne navi da crociera sono sempre più attrezzate con ogni tipo di comfort e attrazioni: dai ristoranti gourmet alle spa di lusso, dai parchi acquatici a spettacoli di intrattenimento di qualità.

Questi servizi contribuiscono a trasformare la crociera in una vera e propria vacanza all-inclusive che attrae una clientela variegata, dai giovani alle famiglie fino ai pensionati.

Un altro fattore determinante è la crescente attenzione verso la sostenibilità , un trend divenuto emergente, come sottolinea l’economista Antonio Coviello nel suo rapporto sul turismo crocieristico italiano dopo la pandemia. Le compagnie di crociera stanno adottando misure per ridurre il loro impatto ambientale, sia a bordo delle navi che nei porti visitati.

Ad esempio, molte navi sono ora dotate di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e il trattamento delle acque reflue.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale sta diventando un elemento chiave nella scelta dei viaggiatori, sempre più consapevoli dell’importanza di viaggiare in modo responsabile.

Verso un futuro sempre più green

Oltre al miglioramento dell’esperienza a bordo, il settore crocieristico sta guardando al futuro con l’obiettivo di diventare sempre più ecocompatibile. Le compagnie stanno investendo in nuove tecnologie per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica delle navi.

Si stima che entro il 2027 oltre 170 navi saranno dotate di impianti per l’alimentazione elettrica da terra, mentre altre 26 saranno alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), una soluzione meno inquinante rispetto ai tradizionali carburanti navali.

Inoltre, un crescente numero di navi è dotato di sistemi avanzati di depurazione delle acque reflue, un aspetto fondamentale per la protezione degli ecosistemi marini. Ad esempio, racconta sempre Antonio Coviello, MSC ha equipaggiato 13 delle sue 19 navi con il sistema EGCS, che consente di abbattere le emissioni di ossido di zolfo delle imbarcazioni fino al 97%.

Anche se le crociere sono state storicamente criticate per il loro impatto ambientale, molte compagnie, come MSC Crociere e Costa Crociere, stanno dimostrando un impegno concreto per ridurre il loro impatto ecologico.

Questo approccio non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente, ma rappresenta anche un importante strumento di marketing, dato che i viaggiatori sono sempre più attenti alle pratiche sostenibili delle aziende.

Conclusioni

Il boom delle crociere nel Mediterraneo è un fenomeno che rispecchia tendenze globali ma con peculiarità uniche, come l’importanza crescente dei porti italiani e il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie per un turismo più sostenibile.

Il Mediterraneo si conferma quindi una delle destinazioni più ambite, grazie alla sua combinazione di paesaggi mozzafiato, cultura millenaria e servizi di alta qualità offerti dalle compagnie di crociera.

Con la continua crescita del settore e l’impegno verso pratiche più ecologiche, le crociere nel Mediterraneo sembrano destinate a un futuro ancora più luminoso.