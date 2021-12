Scioperano i lavoratori di Burger King’s e McDonald’s

Giornata di sciopero e presidio davanti al Burger’s King di Collegno per i lavoratori in appalto delle catene di fast food Burger King, McDonald’s e Roadhouse di Torino che chiedono una giusta retribuzione per le ore di lavoro svolte.

Come spiegano dal sindacato Cgil: “L’azienda Gado Group Italia SRL, che per i colossi del fast food si occupa della gestione delle pulizie, del servizio accoglienza, del magazzino e del lavaggio pentolame, non riconosce ai lavoratori il livello contrattuale previsto dal CCNL, non paga le numerose ore di straordinario svolte né la maggiorazione relativa al lavoro notturno. Per di più l’azienda non concede ferie, permessi o riposi, non corrisponde gli assegni familiari e non consegna i Dispositivi di Protezione Individuale”.

“I lavoratori, che prestano servizio per più di 60 ore settimanali a testa, – prosegue la nota – sono impegnati, da diversi anni, in mansioni che assicurano alla committenza un servizio essenziale, soprattutto in un periodo in cui tutto ciò che attiene alla pulizia, alla sanificazione ed al controllo dei green pass riveste un’importanza fondamentale. Con il loro lavoro, fianco a fianco con i dipendenti diretti, contribuiscono al buon andamento dei ristoranti.

Burger King, McDonald’s e Roadhouse non riconoscono l’importanza delle loro mansioni, pensano

solo ad aumentare il profitto, scaricando i costi attraverso l’uso improprio del lavoro in appalto e

disinteressandosi ai diritti di questi lavoratori e pensando sempre e solo ai subappalti al massimo ribasso”.

La Cgil denuncia inoltre che “a seguito di un controllo dell’Ispettorato del Lavoro, per accertare le irregolarità denunciate, il ristorante Burger King di Collegno non sta consentendo di lavorare a due lavoratori di Gado Group, violando i diritti di questi lavoratori”.