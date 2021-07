Quanto prendono sulla webcam: una ragazza di Milano condivide cifre reali delle sue entrate su Bongacams

Nel 2020, quanto letteralmente il mondo intero è andato online per via della pandemia, molte persone hanno iniziato a cercare opportunità di lavoro online e hanno scoperto il campo delle webcam.

Abbiamo deciso di scoprire quanto si può guadagnare su un sito di webcam e abbiamo scoperto la storia vera di Sofia da Milano. Parla chiaramente delle sue entrate fornendo le cifre esatte.

Sofia è attiva su Instagram e recentemente ha detto ai suoi utenti dei suoi guadagni su BongaCams e ha persino postato la foto di un assegno di 8.296,03 euro per un mese. Si tratta di una somma diverse volte superiore a quella di uno stipendio medio nel suo Paese, e non c’è da stupirsi, perché grazie all’auto-isolamento di massa, i siti di webcam sono diventati persino più popolari in tutto il mondo.

Occasionalmente condivide anche consigli utili nelle sue storie:

– Come aumentare i guadagni e incrementarela popolarità;

– Come assicurarsi che gli utenti di Milano non vedano le tue trasmissioni;

– Che altri modi ci sono per fare soldi su BongaCams, ecc.

Uno dei suoi post ha ottenuto tantissimi like. Sofia ha detto di aver guadagnato 1.228 euro in un giorno! “Grazie, BongaCams!!! Grazie a tutti coloro che guardano le mie trasmissioni e mi rendono ogni giorno più felice!”

Ha iniziato a viaggiare attivamente mentre lavorava su BongaCams, e ora posta foto incredibilmente belle e crea storie dai posti esotici che riesce a visitare. “Se sei mesi fa qualcuno mi avesse detto quando sarebbe cambiata la mia vita, non gli avrei creduto!”, ha scritto su Instagram.

Si possono trovare tanti esempi simili. Tutti provano che oggi la webcam è una delle fonti di entrate più remunerative.

Molti concordano sul fatto che BongaCams offre non solo stabilità, ma anche un senso di libertà. Puoi trasmettere da qualsiasi posto, anche da un cellulare, guadagnando bene in qualsiasi momento. Non ci sono requisiti specifici, tranne l’età minima di 18 anni, quindi puoi iniziare a lavorare in qualsiasi momento.

Paradossalmente, la pandemia ha aiutato molte ragazze a vedere nuove opportunità e ha rilevato l’enorme potenziale dei siti di webcam, che ti permettono di guadagnare benissimo senza uscire di casa.