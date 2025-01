Qual è il miglior sito per prenotare voli aerei? Queste le piattaforme più importanti

Scegliere la compagnia aerea più adatta al nostro viaggio può essere difficile, tra offerte, opzioni e costi. Fortunatamente, esistono degli strumenti appositi che sono d’aiuto per programmare la nostra prossima avventura, e in questo articolo esploreremo alcuni di questi tool che ci permettono, tramite i loro filtri, di trovare il volo più economico e rapido.

Oggi, infatti, prenotare un volo aereo online è diventato estremamente semplice, grazie alla presenza di numerose piattaforme specializzate che consentono di confrontare prezzi, orari e compagnie in pochi click. Sono diversi i siti web e le app che permettono, limitatamente ai voli di linea – per i charter è necessario rivolgersi a compagnie come Fast Private Jet specializzate in noleggio di jet privati – di filtrare le opzioni in base a preferenze personali come durata del viaggio, scali e costi.

Il primo sito che analizziamo è Skyscanner , uno dei principali motori di ricerca per voli aerei. Fondato nel 2003, vanta ogni mese oltre cento milioni di visite da tutto il mondo e consente ai clienti di prenotare il loro viaggio in maniera rapida e intuitiva. Grazie ai suoi filtri, è possibile confrontare le tariffe delle diverse compagnie per trovare l’offerta più vantaggiosa o il volo più rapido. Recentemente è stato implementato il filtro per scegliere un volo a basse emissioni di CO2. Con la funzione “Cerca ovunque”, inoltre, è possibile scoprire nuove mete da esplorare per rendere il viaggio ancora più interessante. Infine, si possono scegliere destinazioni multiple, qualora al ritorno partissimo da un diverso aeroporto, e prenotare 6 voli contemporaneamente se fosse necessario, oltre a poter noleggiare una macchina e riservare un posto in hotel.

Un’altra opzione è sicuramente Google Voli , il motore di ricerca sviluppato dalla compagnia di Mountain View, che ha deciso di espandersi anche nel settore viaggi. La piattaforma è molto versatile, permettendo di prenotare voli, hotel e case vacanze. Nella sezione “Esplora” è possibile scegliere qualsiasi itinerario, avendo la possibilità di scegliere se viaggiare in aereo o in auto. Nella sezione “Voli” si può selezionare la classe in cui si intende viaggiare (Economy, Premium Economy, Business Class, Prima). Anche Google Voli consente di scegliere l’opzione “Multitratta” e prenotare fino a cinque voli.

Il terzo portale che vi presentiamo è Volagratis , un’agenzia di viaggi online, che permette di prenotare anche pacchetti vacanze già pronti e crociere, oltre agli alberghi e ai viaggi aerei. Questo sito è specializzato in voli economici, con la sezione “outlet voli” che fornisce offerte a basso prezzo anche per voli intercontinentali.

Non possiamo poi dimenticare Kayak , uno dei più famosi siti di viaggi, che consente di confrontare le offerte di tante altre pagine web per trovare l’offerta più conveniente. Anche qui è possibile trovare offerte per pacchetti vacanze e noleggiare una macchina, oltre a prenotare volo e albergo. Kayak consente, inoltre, di verificare le eventuali restrizioni presenti nel Paese di destinazione, in modo da poter programmare il viaggio limitando gli imprevisti.

Infine ricordiamo Kiwi , uno dei principali portali di viaggio, che consente di trovare le soluzioni più economiche per gli spostamenti, creando gli itinerari appositi qualora i siti delle compagnie aeree non prevedessero la nostra destinazione. La sezione Travel Hacks consente, inoltre, ulteriori risparmi, biglietti flessibili e collegamenti con vari mezzi per raggiungere la destinazione.

Per risparmiare ulteriormente consigliamo di prenotare col dovuto anticipo il volo e attivare le notifiche dai siti per poter godere delle offerte migliori. Un ulteriore suggerimento è quello di utilizzare la navigazione in incognito, in modo che il browser non tenga conto della cache e non accetti i cookies, così da essere tracciabili meno facilmente. Le possibilità per prenotare viaggi a prezzi convenienti sono veramente tante: non vi resta che scegliere quella più adatta a voi e partire. Buon viaggio!