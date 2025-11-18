Porte blindate: quanto costa acquistare un modello di qualità?

Che spesa deve essere prevista per assicurarsi una buona porta blindata? In quest’articolo cercheremo di rispondere a questa domanda nel modo più dettagliato possibile, ma prima di parlare di cifre è necessario definire in quali casi, appunto, una porta blindata può essere considerata di qualità.

Quali caratteristiche deve avere una porta blindata di qualità

Oggi le porte blindate sono ormai divenute degli articoli tecnici dalle sfaccettature più disparate, molti di essi, infatti, sono dotati di tecnologie di grande avanguardia, come gli spioncini digitali gestibili da remoto con altoparlante integrato, i visori notturni, i sistemi di registrazione automatica e quant’altro, di conseguenza è inevitabile che il concetto di qualità dipenda anche dalle soggettive aspettative del singolo consumatore.

È fuori di dubbio, tuttavia, che una buona porta blindata debba vantare almeno tre caratteristiche: deve essere efficace nella sua funzione principale, ovvero deve garantire un’elevata capacità di resistenza alle effrazioni, deve assicurare buoni livelli di coibentazione termica, come anche di isolamento acustico.

Anche il consumatore medio, privo di conoscenze specifiche del settore, può valutare autonomamente tali caratteristiche senza grosse difficoltà. Vediamo come.

I parametri da considerare nel valutare una porta blindata

Quanto alla capacità di resistere alle effrazioni si può far riferimento alla classe antieffrazione, un valore che viene assegnato ad ogni modello da laboratori accreditati, dunque da soggetti assolutamente imparziali, e che rappresenta dunque un punto di riferimento assai prezioso; le classi antieffrazione sono 6 e, per godere di una buona sicurezza domestica, si raccomandano porte blindate appartenenti alle classi 3 e 4.

Le capacità di isolamento termico sono un parametro molto importante: installare una porta d’ingresso ben isolante, infatti, può significare accentuare in maniera notevole l’efficienza energetica dell’intero immobile.

Il dato a cui prestare attenzione in tal senso è l’indice di trasmittanza termica, indicato con il simbolo U: esso indica, sostanzialmente, quanta energia si propaga in riferimento ad un metro quadro di superficie per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed esterno, la relativa unità di misura è infatti W/m²K.

Tanto minore è tale dato, tanto maggiori saranno le performance garantite dalla porta, e l’ideale è optare per modelli che abbiano un indice di trasmittanza termica pari o inferiore a 1,6 W/m²K.

Anche le capacità di isolamento acustico hanno la loro importanza, soprattutto per quel che riguarda le porte blindate da esterno, ovvero quelle che si affacciano su uno spazio outdoor.

Una buona porta blindata deve garantire, indicativamente, un potere fonoisolante, indicato con il simbolo Rw, pari ad almeno 38 dB; in questo caso, tanto più il dato è alto e tanto più sarà positivo.

Nel fornire dei valori indicativi sulla spesa da prevedere per assicurarsi una buona porta blindata, dunque, considereremo esclusivamente modelli che rispondono positivamente a tutti questi tre parametri.

Prezzi medi delle porte blindate: le stime di una realtà specializzata

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di www.arieteporteblindate.it , realtà specializzata nella produzione di porte blindate ad alte prestazioni, il costo per un modello di qualità si colloca generalmente tra 2.700 e 5.700 euro (IVA esclusa). Si tratta di un intervallo ampio, giustificato dalle diverse caratteristiche tecniche che possono influenzare il prezzo: livello di sicurezza, materiali impiegati, finiture estetiche, dimensioni fuori standard e presenza di optional tecnologici, come sistemi intelligenti di controllo accessi o dotazioni avanzate per la sicurezza. Queste variabili, insieme alle specifiche esigenze dell’abitazione e del cliente, contribuiscono a definire il prezzo finale di un prodotto progettato per garantire protezione, comfort abitativo e durata nel tempo.

Servizi da considerare nella spesa complessiva

Per avere un quadro completo della spesa da affrontare è necessario associare al prezzo del prodotto quello del trasporto e della relativa installazione.

Far eseguire quest’operazione a dei professionisti è fondamentale: anche i modelli di altissimo livello, infatti, potrebbero veder vanificare le proprie performance anche in modo totale laddove non fossero installati in maniera impeccabile.

Facendo riferimento alla stessa fonte citata in precedenza, il costo di questi servizi spazia in genere da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 800 euro.

Nella grande maggioranza dei casi, lo smaltimento della porta che si vuol sostituire è effettuato direttamente dall’azienda che si occupa dell’installazione del nuovo modello, in modo gratuito, è tuttavia utile accertarsi che ciò sia indicato in modo esplicito nel contratto, per evitare di doversi far carico non solo di ulteriori spese, ma anche di un’incombenza che potrebbe rivelarsi piuttosto disagevole.