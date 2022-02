PornHub bandiere ucraine per chi si collega dalla Russia

Anche il celebre sito per adulti PornHub dice la sua contro la guerra in Ucraina. A quanto pare gli utenti geolocalizzati in Russia verrebbero bloccati: chi prova ad accedere ai contenuti non vedrebbe un video hard ma un messaggio in cui si informa che il contenuto è bloccato. Insieme a l messaggio apparirebbe anche una bandiera ucraina e un messaggio di supporto alla nazione sotto l’attacco russo.