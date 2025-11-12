Operazione miopia: cosa aspettarsi prima, durante e dopo l’intervento

Correggere la miopia con un intervento laser è una scelta sempre più diffusa tra chi desidera liberarsi da occhiali e lenti a contatto. Ma cosa comporta davvero questa operazione? Conoscere il percorso completo, dalla valutazione iniziale al recupero post-operatorio, è fondamentale per affrontare l’intervento con serenità e consapevolezza.

Il primo passo che deve fare chi valuta un’ operazione miopia è la visita oculistica specialistica. Non si tratta di un semplice controllo della vista, ma di un’analisi approfondita della struttura dell’occhio, della stabilità del difetto visivo e delle condizioni generali della cornea. Il Gruppo Refrattivo Italiano, centro di eccellenza in Italia, ha sviluppato un protocollo diagnostico avanzato che include esami di topografia corneale, pachimetria , aberrometria e analisi del film lacrimale. Questi test permettono di stabilire con precisione se il paziente è idoneo all’intervento e quale tecnica laser sia più indicata.

Una volta confermata l’idoneità, si pianifica l’intervento. Le tecniche più utilizzate oggi sono la Femtolasik e la SMILE, entrambe sicure ed efficaci, ma con caratteristiche diverse. Entrambe consentono un rapidissimo recupero visivi funzionale, nel giro di poche ore. Il Gruppo Refrattivo Italiano si distingue per l’approccio personalizzato: non esiste una tecnica “migliore in assoluto”, ma una soluzione su misura per ogni paziente, decisa insieme allo specialista.

Il giorno dell’intervento, il paziente viene accolto in un ambiente sterile e controllato.

L’operazione dura pochi minuti per occhio, è indolore e non richiede ricovero. Si esegue in anestesia locale con gocce oculari, e il paziente può tornare a casa subito dopo. I centri del Gruppo Refrattivo Italiano utilizzano laser di ultima generazione, con sistemi di tracciamento oculare che garantiscono la massima precisione anche in caso di piccoli movimenti involontari.

Il post-operatorio è generalmente altrettanto semplice. Nei primi giorni si possono avvertire lievi fastidi, come sensazione di corpo estraneo o lacrimazione, facilmente gestibili con colliri e riposo. La visione migliora già nelle prime ore e si stabilizza nel giro di pochi giorni. È importante seguire scrupolosamente le indicazioni dello specialista, evitare di toccarsi gli occhi, proteggersi dalla luce intensa e non praticare sport di contatto per qualche settimana.

Il Gruppo Refrattivo Italiano accompagna il paziente anche dopo l’intervento, con controlli regolari e un’assistenza dedicata. L’obiettivo non è solo correggere la miopia, ma garantire un risultato stabile e duraturo nel tempo. Grazie alla combinazione di tecnologie all’avanguardia e competenze multidisciplinari, il gruppo offre un’esperienza sicura, trasparente e centrata sulla persona.

Correggere la miopia con il laser non è solo una scelta estetica o pratica: è un investimento sulla qualità della vita. E con il giusto percorso, guidato da professionisti esperti e attenti, può rappresentare un cambiamento profondo e positivo.