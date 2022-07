Obbligo di estintori dai condomini agli esercizi commerciali: dalla A alla Z tutto quello che bisogna sapere

In un impianto antincendio gli estintori rappresentano i principali sistemi di protezione, che consentono di domare e controllare le fiamme, impedendo che l’incendio possa propagarsi pericolosamente.

Proprio in virtù dell’importante funzione che svolgono, gli estintori sono obbligatori per legge e, secondo la normativa, devono essere presenti nella maggior parte degli ambienti lavorativi ed anche nei condomini.

I dispositivi antincendio servono per spegnere incendi e salvare vite umane, perciò è importante dotarsi del giusto numero di estintori che ovviamente devono essere di ottima qualità.

Gli estintori a Torino di GSSI sono tra i migliori sul mercato ed offrono eccellenti prestazioni, adeguandosi di volta in volta ad ogni necessità. Sono diversi i condomini, i negozi, i centri commerciali e le aziende nel torinese che si sono affidati agli estintori di GSSI per tutelare i propri ambienti interni.

É importante capire cosa dice la normativa in relazione al numero ed alla tipologia di estintori richiesti nei svariati ambiti lavorativi e commerciali.

L’ordinamento giuridico italiano stabilisce che devono essere presenti gli estintori portatili in tutte le attività commerciali e gli uffici, dove sia presente almeno un dipendente.

L’obiettivo della normativa è tutelare adeguatamente quei luoghi idonei ad ospitare un numero piuttosto elevato di persone.

Anche per i negozi, dove sia presente almeno un dipendente, è obbligatoria la presenza di estintori, il cui numero varia a seconda della grandezza dei locali.

Per la precisione nei negozi inferiori ai 400 metri quadri la normativa non parla esattamente di estintori, ma di mezzi idonei a prevenire e spegnere un incendio, come le pompe idrauliche antincendio.

Se nei negozi inferiori ai 400 metri quadri non ci sono dipendenti, non è obbligatoria la presenza di estintori. Tuttavia, in caso di incendio, il titolare dell’attività è responsabile degli eventuali danni che coinvolgono terze persone o locali limitrofi.

Per quanto riguarda i condomìni, la normativa prevede obblighi leggermente diversi. É richiesta la presenza delle pompe o degli idranti antincendio, mentre quella degli estintori è obbligatoria in determinate zone come le caldaie o le autorimesse.

Nel condominio però, proprio perché può essere equiparato ad un luogo di lavoro dove ci sono tante persone, è opportuno installare almeno un estintore per ogni piano. Se non dovessero essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire o controllare un incendio, ne risponderebbe l’amministratore di condominio tanto in chiave di responsabilità civile che penale.

Oltre all’obbligatorietà, è importante considerare anche il numero e la disposizione degli stessi estintori.

Il numero di estintori può variare a seconda delle dimensioni dell’edificio e generalmente, in una struttura con più piani, è richiesta la presenza di almeno un estintore per piano.

Naturalmente gli estintori devono essere posizionati in luoghi facilmente raggiungibili e preferibilmente lungo le vie di fuga.

Un altro importante aspetto riguarda la manutenzione degli estintori, che va effettuata a cadenza periodica da personale esperto e qualificato.